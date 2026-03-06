8M: Feminicidios en México han caído, pero se mantienen en niveles alarmantes

La violencia de género en México no cesa. A pesar de los avances y logros de la lucha feminista, los retos para que todas las mujeres, adolescentes y niñas tengan una vida libre de violencia son grandes.

El feminicidio constituye la expresión máxima de violencia por razones de género y, aunque en México las carpetas de investigación de este delito han bajado, mas cifras todavía son alarmantes.

Las carpetas de investigación abiertas por este delito alcanzaron su punto máximo reciente en 2021, con 1,021 casos, y desde entonces han disminuido gradualmente hasta 721 registros en 2025, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La evolución de la serie muestra que el fenómeno creció con rapidez durante la segunda mitad de la década pasada. En 2016 se contabilizaron 607 carpetas de investigación, cifra que aumentó a 742 en 2017 y 898 en 2018.

El incremento continuó hasta 947 casos en 2019 y 948 en 2020, lo que marcó un periodo de expansión sostenida del delito. El máximo se registró en 2021 con 1,021 investigaciones, antes de que comenzara una moderada tendencia descendente: 983 casos en 2022, 851 en 2023, 853 en 2024 y finalmente 721 en 2025, lo que representa una caída interanual de 15.4% en el último año.

Además, el número de feminicidios registrados depende de la clasificación jurídica que realizan las fiscalías estatales, lo que implica que algunos asesinatos de mujeres pueden registrarse bajo otras figuras penales, como homicidio doloso.

Por esta razón, diversos análisis consideran que la violencia letal contra mujeres podría ser mayor de lo que reflejan las carpetas clasificadas específicamente como feminicidio.

Estados más violentos

La violencia feminicida no se distribuye de manera uniforme en el territorio nacional. En términos absolutos, Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México y Jalisco suelen concentrar el mayor número de carpetas de investigación abiertas cada año. Estas entidades combinan alta densidad poblacional con contextos complejos de violencia.

Por ejemplo, el Estado de México encabeza el ranking en número de investigaciones, con alrededor de 89 casos en el último registro anual, seguido por Nuevo León.

Veracruz, Ciudad de México y Jalisco también se mantienen entre los estados con más casos reportados por las fiscalías.

Sin embargo, cuando el análisis se ajusta por población de mujeres y se calcula la tasa por cada 100,000 mujeres, el panorama cambia significativamente.

Estados más pequeños aparecen entre los de mayor riesgo relativo. Colima, por ejemplo, suele registrar una de las tasas más altas del país, con alrededor de 3 feminicidios por cada 100,000 mujeres. También destacan Morelos, Campeche, Nuevo León y Chihuahua, entidades que presentan tasas superiores al promedio nacional en distintos años recientes.

En el extremo contrario se encuentran estados con niveles mucho menores tanto en número absoluto como en tasas. Yucatán, Querétaro y Coahuila, por ejemplo, suelen registrar menos de cinco casos anuales y tasas inferiores a 0.5 feminicidios por cada 100,000 mujeres, lo que los ubica entre las entidades con menor incidencia relativa del delito.

Estas diferencias territoriales reflejan que la violencia feminicida responde a múltiples factores locales, desde la presencia del crimen organizado hasta la capacidad institucional para investigar los casos y la existencia de políticas de prevención.

En varios estados del país, organizaciones civiles han señalado además problemas relacionados con la subclasificación del delito o la falta de investigaciones con perspectiva de género, lo que puede afectar el registro estadístico.

Aunque las cifras nacionales recientes reflejan una disminución en el número de carpetas de investigación por feminicidio, el fenómeno sigue representando uno de los desafíos más graves en materia de violencia contra las mujeres en México.