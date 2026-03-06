Peso mexicano retrocede más de 3% en la semana ante un débil sentimiento por el riesgo en el mercado

El peso mexicano se depreció contra el dólar en las operaciones de este viernes. La divisa local retrocedió en un mercado que buscaba refugio mientras continuaba la incertidumbre por una guerra en Oriente Medio que hacía subir más de 12% los precios del petróleo.

El tipo de cambio terminó la sesión en el nivel de 17.8034 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.7900 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para el peso una caída de 1.34 centavos, equivalentes a 0.08 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.9181 unidades y un nivel mínimo de 17.6377. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, bajaba 0.08% a 98.94 unidades.

Preocupaciones sobre la guerra

Los inversionistas continuaban atentos a las noticias sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Las acciones de Israel en el Estrecho de Ormuz seguían entorpeciendo el comercio de crudo, lo que hacía subir los precios del crudo generando temores de inflación.

"La depreciación del peso se debe a un incremento de la aversión al riesgo global, pues no hay señales de que la guerra en Irán termine pronto", explicó Banco Base. "Las expectativas para los próximos días, serán de ritmo volátil", dijo Felipe Mendoza, de EBC Financial Group.

Datos débiles en Estados Unidos

En este contexto, los nuevos indicios de debilidad en la economía estadounidense golpearon el ánimo del mercado ante la posibilidad de que la Reserva Federal deba decidir entre apoyar una economía en desaceleración o evitar que los precios al consumidor se eleven.

Las nóminas no agrícolas estadounidenses disminuyeron en 92,000 puestos de trabajo ⁠en febrero, contrario al ⁠incremento de ⁠59,000 posiciones laborales previsto por los economistas, con ⁠lo que la tasa de desempleo subió a 4.4% frente a 4.3% del reporte previo.

Otro dato publicado en Estados Unidos mostró que las ventas minoristas se redujeron en enero 0.2% frente al mes ⁠anterior, aunque esa cifra fue ligeramente mejor a la caída de 0.3% prevista. Los datos mostraron señales de desaceleración y generaron nerviosismo.

Peso registra fuerte caída semanal

Las noticias sobre la guerra condicionaron las operaciones en la semana y el peso registro un fuerte movimiento de depreciación acumulado. Comparado con 17.2318 unidades por dólar del cierre de la semana pasada, el peso perdió 57.16 centavos, o 3.32 por ciento.