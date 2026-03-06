Wall Street cae por subida de 12% en los precios del petróleo y cierra semana negativa

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas las negociaciones de este viernes. Las referencias cayeron en torno a 1%, en un mercado afectado por un avance de 12% en los precios del petróleo debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.95% a 47,501.55 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 1.33% a 6,740.02 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico bajó 1.59% a 22,387.68 puntos.

Los precios internacionales del petróleo subieron más de 12% este viernes, en un mercado que se mostraba más preocupado por la duración del conflicto en Oriente Medio. Además, cifras divulgadas hoy en Estados Unidos dieron señales de una economía en desaceleración.

Las nóminas no agrícolas estadounidenses disminuyeron en 92,000 puestos de trabajo ⁠en febrero, contrario al de ⁠59,000 posiciones previsto. Las ventas minoristas se redujeron en enero 0.2% frente al mes ⁠anterior, aunque esa cifra fue mejor que un 0.3% esperado.

Nueve de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron con pérdidas. Sólo consumo básico (+0.30%) y energía (+0.13%) avanzaron. Las caídas las lideró consumo discrecional (-1.93%). En el Dow Jones destacaron las caídas de Caterpillar (-3.57%) y Nvidia (3.05%).

En la semana, los tres índices registraron pérdidas acumuladas. El Dow Jones retrocedió 3%, mientras que el S&P 500 perdió 2.02%, y el Nasdaq Composite cayó 1.24%. Las tecnológicas actuaron de forma defensiva esta vez, mientras que las empresas más cíclicas sufrieron.