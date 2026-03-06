Lectura 1:00 min
Qatar reabre parcialmente su espacio aéreo para evacuaciones y vuelos de carga tras ofensiva iraní
"Esta fase incluye la operación de un número limitado de vuelos destinados a la evacuación de pasajeros, además de la operación de vuelos de carga aérea", indicó la Autoridad de Aviación Civil de Qatar.
Qatar anunció el viernes la reapertura parcial de su espacio aéreo, cerrado al inicio de la ofensiva iraní de misiles y drones en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.
"La Autoridad de Aviación Civil de Qatar anuncia la reanudación parcial de la navegación aérea en el Estado de Catar, a través de rutas de contingencia de navegación designadas, con capacidad operativa limitada", señaló el organismo.
"Esta fase incluye la operación de un número limitado de vuelos destinados a la evacuación de pasajeros, además de la operación de vuelos de carga aérea", añadió.