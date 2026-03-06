Bolsa mexicana termina la semana con una pérdida acumulada de 5.73%

Las bolsas de valores de México cerraron con fuertes pérdidas las negociaciones de este viernes. Los índices bursátiles locales bajaron, aumentando sus caídas acumulados durante la semana, en un mercado preocupado por las consecuencias de la guerra contra Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocedió 1.56% a 67,313.50 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), descendió 1.51% a 1,337.08 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores registraron pérdidas. Destacaron las pérdidas de Grupo México, con 3.60% a 193.75 pesos, Grupo Carso, de Carlos Slim, con 2.87% a 121.81 pesos, y la empresa de franquicias Alsea, con 2.65% a 56.90.

Preocupaciones por la guerra

Los precios del petróleo avanzaron más de 30% a lo largo de esta semana, alimentando las preocupaciones por posibles impactos inflacionarios en los costos de las empresas. La guerra contra Irán se mantiene y por el momento no se observan señales de un pronto final.

El índice de referencia bajó en cuatro de las cinco jornadas de esta semana, acumulando una caída de 5.73%, en medio de una búsqueda de refugio en el dólar. Con esto, la referencia del mercado local redujo su sólido inicio de año a una ganancia de sólo 4.58 por ciento.