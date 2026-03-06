Canadá afirma mantener conversaciones "constructivas" con EU sobre el T-MEC

La oficina ⁠del ministro canadiense responsable del ⁠comercio entre Canadá y ⁠Estados Unidos dijo el viernes que el ministro Dominic LeBlanc y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer mantuvieron conversaciones constructivas y sustantivas sobre la revisión del acuerdo de libre comercio de América del Norte, T-MEC.

"Mantuvieron una conversación constructiva y sustantiva sobre el proceso de revisión ⁠conjunta del ⁠Acuerdo ⁠entre Canadá, Estados Unidos ⁠y México (T-MEC) y sobre cuestiones comerciales bilaterales más amplias", afirmó la oficina de LeBlanc en un comunicado

Las conversaciones entre los funcionarios canadiense y estadounidense, se dan un día después de que Secretaría de Economía informó que México y Estados Unidos iniciarán este 16 de marzo la primera ronda de conversaciones preparatorias para la revisión conjunta de dicho acuerdo comercial.

Por estatutos, este 2026 está calendarizada la primera revisión del T-MEC. Si los países socios están de acuerdo, el tratado se renovaría por seis años más, de modo que su fecha de caducidad pasaría del 2036 al 2042.

En caso de que no haya un acuerdo este 2026, se abriría paso a sucesivas revisiones anuales hasta que las partes estén de acuerdo en la renovación.