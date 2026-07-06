Denuncia intimidación defensa de Gilda Lozoya

Gilda Susana Lozoya Austin, imputada por el delito de lavado de dinero en el caso Agronitrogenados, fue citada a comparecer hoy en audiencia ante la justicia federal para determinar si es vinculada a proceso penal, luego de que el pasado viernes libró la imposición de la prisión preventiva justificada y se le concedió la libertad provisional.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público Federal, la hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la primera mitad del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, habría participado también en el fraude cometido por el exfuncionario consistente en la compra a sobreprecio —200 millones de dólares— por la empresa del Estado del complejo petroquímico Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso Ancira, que ya se encontraba en calidad de chatarra, ubicado en Veracruz.

La mujer fue citada a audiencia este martes a las nueve de la mañana ante la jueza Nora Ileana García Peralta, quien determinará su situación jurídica, en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Durante una primera audiencia de 10 horas realizada el pasado viernes, después de que la víspera fue detenida en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de la investigación del caso referido, García Peralta concedió la libertad provisional a Gilda Susana porque, dijo, la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó el riesgo de fuga.

Las medidas cautelares impuestas por la juzgadora a la detenida tras determinar que no procedía la prisión preventiva justificada en su contra incluyeron la colocación de un brazalete electrónico, el retiro de su pasaporte, la prohibición expresa de abandonar el país y la presentación cada 15 días, entre otras.

“Señorita Gilda, yo estoy segura que usted va a venir (a la audiencia el martes 7 de julio). Puedo entender la desconfianza de los servidores públicos (de la FGR). Yo confío en usted”, expresó la jueza frente a la imputada por lavado de dinero.

“Le quiero hablar de corazón, quiero agradecerle por su objetividad. Tengo fe en la justicia, reitero mi disposición a acudir a las audiencias. Voy a estar aquí porque soy inocente, aquí estaré el próximo martes”, respondió la detenida al agradecer el fallo a la juzgadora.

“La Fiscalía ha utilizado a las mujeres de mi familia, a mi mamá, a mi ex cuñada y a mí. Me quieren hacer rehén para forzar a mi hermano. Durante siete años han violado nuestros derechos haciendo una persecución política y de género”, se quejó.

Alejandro Rojas Pruneda, abogado de la familia Lozoya, denunció que su cliente fue intimidada el pasado sábado por autoridades ministeriales.

“El día de ayer la defensa de Gilda Susana Lozoya Austin tuvo que interrumpir los trabajos de preparación de la defensa, ya que fuimos citados con apenas dos horas de anticipación para que, a solicitud del Ministerio Público, nos trasladáramos a las oficinas de la Guardia Nacional, que se encuentran en el municipio de Ecatepec, Estado de México, a fin de que le hicieran una evaluación de riesgo que resultaba innecesaria en esta etapa procesal. Este acto es una violación a la defensa ya que se cuenta con 144 horas para preparar la misma y presentarla ante el juez”, cita el escrito del representante legal de fecha 5 de julio del 2026.