Detienen a exagente de Cisen señalado en caso Colosio

Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y quien fue señalado hace tres décadas como el presunto “segundo tirador” en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue detenido este sábado en Tijuana, sin que hasta el momento las autoridades federales hayan precisado el motivo de su aprehensión.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión se realizó a las 4:37 de la tarde del 8 de noviembre de 2025 en la colonia Los Reyes, entre las calles Rey Carlos y Rey Baltazar, en Tijuana. Sánchez Ortega —un hombre de la tercera edad, de 1.65 metros de estatura, bigote y cabello entrecano— vestía una camisa de manga larga a cuadros, chamarra gris y pantalón de vestir negro.

Según la prensa local, la detención fue realizada por agentes de la Policía Federal Ministerial, y el exfuncionario se encuentra actualmente bajo resguardo en la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana.

Además, el documento oficial señala que el detenido quedó a disposición de un juez federal en la delegación de la FGR en Tijuana, donde permanece bajo resguardo en espera de su audiencia inicial.

Antecedentes

En 1994 Sánchez Ortega fue arrestado en el mismo lugar del atentado a Colosio, tras ser encontrado con una chamarra manchada de sangre del candidato presidencial del PRI y dar positivo en la prueba de rodizonato de sodio, utilizada para identificar residuos de pólvora.

Sin embargo, fue liberado al día siguiente luego de que la entonces Procuraduría General de la República determinó que el arma homicida pertenecía a Mario Aburto Martínez, identificado como el autor material del crimen.

En sus declaraciones sobre los hechos de 1994, aseguró que sus ropas se mancharon de sangre al ayudar a trasladar el cuerpo de Colosio hacia una ambulancia.

El exagente del Cisen, originario de El Rosario, Sinaloa, volvió a figurar en 2024, cuando la FGR lo señaló formalmente como el probable segundo tirador y solicitó su captura.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el año pasado que la FGR solicitó la orden de aprehensión contra Sánchez Ortega pero que “ha habido una serie de transferencias de competencia entre juzgados” que retrasaron el proceso.