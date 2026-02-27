¿Se aplaza la elección judicial? Sheinbaum analiza moverla a 2028 para reducir costos

Durante su conferencia matutina de este viernes 27 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la posibilidad de modificar la fecha de la elección del Poder Judicial y trasladarla a 2028.

“Todavía lo estamos revisando; es una probabilidad de cambiar la elección al 28 y enviarla como propuesta al Congreso”, señaló en su habitual conferencia mañanera. La presidenta explicó que la decisión aún está en análisis y que corresponderá al Congreso de la Unión discutir y, en su caso, aprobar cualquier modificación al calendario electoral.

Buscan evitar coincidencia con revocación de mandato

Uno de los principales motivos del posible aplazamiento es evitar que la elección judicial coincida con la consulta de revocación de mandato, lo que implicaría una mayor carga organizativa y presupuestal.

Sheinbaum Pardo indicó que el estudio contempla el impacto financiero, ya que uno de los objetivos de su administración es disminuir el costo de los procesos electorales.

Realizar varios ejercicios democráticos en el mismo año, explicó, podría incrementar el número de boletas que recibiría la ciudadanía y elevar el gasto público destinado a la organización.

Cambios en lo que se votaría

La mandataria también precisó que, bajo el nuevo esquema planteado, en la próxima elección judicial ya no se votaría por ministras y ministros de la Suprema Corte ni por integrantes de tribunales superiores.

En su lugar, la elección se centraría en magistrados y jueces por región del país, como parte de la reorganización prevista en la reforma electoral en curso.

Reforma electoral en revisión

La eventual modificación forma parte del análisis más amplio sobre la reforma electoral y el rediseño del sistema de elección judicial en México.

Aunque no hay una decisión definitiva, la presidenta dejó claro que la propuesta será enviada al Poder Legislativo para su discusión, en caso de concretarse, lo que abriría un nuevo debate sobre el calendario electoral rumbo a 2028.