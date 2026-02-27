Club El Economista lleva a sus suscriptores a una noche de teatro con “Crisis para principiantes”

El 25 de febrero de 2026, los suscriptores del Club El Economista vivieron una experiencia exclusiva: función especial y Meet & Greet de Crisis para principiantes, texto original de Jonathan Granados. La velada reunió a invitados como David Loza, Tatiana del Real y Alejandro Celia.

La obra aborda, desde la comedia, un tema universal: cómo enfrentamos las crisis personales y profesionales. La historia sigue a Héctor (interpretado por David Ortega), un actor que busca romper con la etiqueta de “galán” que lo llevó a la fama, pero que ahora limita su desarrollo artístico.

Crisis para principiantes, Experiencia Meet & Greet, suscriptores Club El Economista. Foto: Hugo Salazar / El Economista.

En medio de esa crisis de identidad, su mejor amigo, personaje a cargo de Alberich Bormann, lo impulsa a participar en un concurso drag. La propuesta abre una pregunta central: ¿atreverse a algo nuevo puede ser el camino para reinventarse?

David Ortega, en entrevista posterior a la función, compartió que el personaje llegó en un momento personal similar. “Que la gente no me vea simplemente como una imagen, sino como un actor que se prepara y trabaja todos los días para superarse”, expresó. La coincidencia entre ficción y realidad dio profundidad a su interpretación.

La puesta en escena también integra de forma natural a la comunidad LGBTQ+. Madame Samel, interpretada por Hareld Leyra, aporta fuerza vocal y presencia escénica. Su personaje, una drag queen clave en la trama, imprime ritmo musical a la obra, incluso con interpretaciones en italiano, y refuerza el mensaje de inclusión.

“Cada vez hay más personajes y oportunidades; que no muera el talento de muchos artistas que son parte de la comunidad”, señaló Leyra al hablar sobre la importancia de la representación en el teatro contemporáneo.

Tanto Leyra como Ortega coincidieron en que encarnar personajes drag representó un reto físico y actoral: el uso de tacones, vestuario, gestualidad y construcción escénica exigieron disciplina adicional. Para Ortega, ese desafío fue decisivo: “Fue el estímulo más grande para quedarme en el proyecto”, comentó sobre su personaje drag, Mía Mor.

Alberich Bormann destacó la complejidad de la obra como uno de sus principales atractivos: “Es la obra que todos los actores estamos buscando porque conmueve, tiene ritmo, comedia y un reto corporal y físico que se sale de la cotidianidad”.

La función cerró con un Meet & Greet exclusivo para suscriptores, quienes pudieron tomarse fotografías grupales e individuales con el elenco. La convivencia confirmó el valor agregado de este tipo de experiencias: cercanía con el talento y acceso preferencial.

Marina Rubí, miembro de Club El Economista, expresó: “Crisis para principiantes es muy divertida, me han gustado mucho los temas y la música italiana que es todo un drama (…) les recomiendo muchísimo que pertenezcan al Club y que no dejen de suscribirse a El Economista”.

Crisis para principiantes se presenta todos los miércoles a las 20:30 horas en Foro 1869. Los boletos están disponibles en la plataforma Goliiive.

De esta manera, Club El Economista fortalece su propuesta de beneficios culturales y de entretenimiento para su comunidad, que incluye acceso a eventos especiales y descuentos en restaurantes, salud, servicios, deporte y mucho más.