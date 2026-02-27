Definirán “letras chicas” impacto de reforma electoral

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara algunos puntos de su reforma electoral, expertos en la materia mostraron suspicacia sobre las “letras chicas” de esta iniciativa, pues señalaron que hay temas que serán difíciles de plasmar en la ley, al tiempo que se corre el riesgo de debilitar a los organismos electorales.

Arturo Sánchez Gutiérrez, exconsejero de entonces Instituto Federal Electoral (IFE) — hoy vinculado a Somos México—, llamó a esperar lo qué dice la “letra chiquita” de la propuesta, y qué es lo que realmente se va a poner en la ley, pues sostuvo que muchas de las propuestas anunciadas este miércoles por la mandataria mexicana siguen siendo muy generales.

No obstante, advirtió que hay temas que tienen que analizarse con cuidado, como por ejemplo las candidaturas de representación proporcional “porque no hay mucha claridad, sobre todo con la innovación de tener una nueva circunscripción para el extranjero”.

Añadió que aunque la mandataria no se animó a reducir la Cámara de Diputados, pero sí el Senado, al eliminar la representación proporcional, esto es motivo de preocupación por la reducción de la representación de las fuerzas.

Aunado a que consideró que también es preocupante la propuesta de recorte al Instituto Nacional Electoral (INE), que, dijo, tampoco queda muy claro. “Nada más se dice, por ejemplo, que los OPLE se van a reducir el 25%, el INE también, los partidos también, los tribunales también, pero no se especifica bien a bien cómo se va a realizar ese recorte”.

Al tiempo que destacó que el establecer equipos temporales para sacar adelante las elecciones, suena mucho a una reducción del servicio profesional electoral.

“Eso sí me preocupa mucho porque el instituto no es una dependencia que simple y sencillamente organice elecciones. Hay una gran de actividades que se hacen permanentemente en todo el país y esas son las que este tienen que ver con el servicio profesional electoral y reducirlo, pues va a debilitar la capacidad de respuesta del INE para una gran cantidad de actividades que se realizan, sobre todo porque lo que se ve es que el único objetivo de la reducción es ahorrar dinero y eso pues no es un objetivo necesariamente democrático”, resaltó.

Por su parte, Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero del INE —miembro del Consejo Nacional de Somos México—, planteó que con la reducción del 25% del financiamiento Morena sería el partido menos afectado “pero si los quitas al PT le disminuyes capacidad de de operación y de competencia y esa es la parte que está generando toda esta revuelta”.

Sobre los plurinominales apuntó que la presidenta presentó una especie de “galimatías” porque lo único que está disminuyendo son las senadurías de representación proporcional, pero en el caso de las diputaciones, pues se mantienen las 200 que estaban, y solo se tendrían que ser electas en una boleta específica.

“En el fondo se trata, me parece a mí, de una trampa porque en el caso de Morena que tiene la mayor preferencia electoral según las encuestas (...) entre los que ganarían ellos por mayoría relativa, más los segundos lugares que tienen y el acceso a las que se van a repartir por conforme al porcentaje de votos en circunscripción, pues eso haría que Morena consolide por sí solo la mayoría que ahora tiene con el Verde y el PT”.

El gran perdedor de la reforma, concluyó, será el INE, ya que se plantea quitarle toda su estructura desconcentrada.