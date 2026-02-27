Cambio en pluris no es negociable: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que no modificará su propuesta de reforma electoral.

“No vamos a cambiar ni a entrar en una negociación para regresar a las listas”, sostuvo.

Durante la conferencia de prensa matutina del Ejecutivo federal, la mandataria defendió que su iniciativa no elimina la representación proporcional, sino que transforma el mecanismo de asignación de los llamados legisladores “plurinominales” para que todos sean electos de manera directa por la ciudadanía.

Además, su propuesta, aseguró, no elimina esos 200 espacios en la Cámara de Diputados ni la fórmula establecida en la ley para distribuirlos según el porcentaje de votación obtenido por cada partido político. La diferencia radica en el método de selección.

“Ya no habría la discrecionalidad del partido político que decide sus listas; todos serían electos por la gente”, subrayó.

Sobre la pregunta sobre posibles diferencias con partidos aliados, Sheinbaum fue enfática: “Si hay partidos que no están de acuerdo, están en su derecho, pero nosotros no vamos a cambiar”.

La mandataria aseguró que la reforma responde a compromisos asumidos durante su campaña presidencial y a dos demandas centrales recogidas en foros ciudadanos: eliminar las listas plurinominales y reducir el costo de las elecciones.

No es retroceso, afirma

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, aseguró que la iniciativa de reforma electoral que enviará al Congreso no representa un retroceso democrático ni genera incertidumbre para la inversión nacional y extranjera, al tiempo que defendió el modelo de inversión mixta impulsado por su administración, particularmente en el sector eléctrico.

“La propuesta de reforma electoral que estamos enviando no representa un retroceso en la democracia; al contrario, fortalece la democracia del país”, afirmó. “No genera ninguna incertidumbre, ni nada que pueda significar una afectación al clima de inversiones en México”.

“Al fortalecer la democracia, se fortalece a México y con ello también a los empresarios”, afirmó.