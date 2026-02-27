OCDE recomienda descentralizar a la CRT por imparcialidad y certidumbre del sector telecom de México

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó al Estado mexicano la valoración de una descentralización de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), porque la actual figura legal de esta dependencia crea inquietudes sobre la imparcialidad de su trabajo regulatorio en el largo plazo.

El organismo multilateral presentó el informe “Estudios económicos de la OCDE: México 2026”, en el que esta organización describe a detalle el estado de la industria de las telecomunicaciones del país, después de la reforma de simplificación administrativa de nivel federal del año 2024 que llevó a la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como órgano autónomo sectorial en 2025.

La OCDE toca en su informe temas relevantes para el sector telecom de México, como la alta concentración del mercado, la participación del Estado como empresa operadora y árbitro, con efectos así en la neutralidad competitiva; y la OCDE también empieza un diálogo sobre regulación de plataformas y continúa sobre la regulación asimétrica del agente económico preponderante. Pero en esta ocasión agrega en su informe el asunto de la pérdida de la independencia del regulador sectorial y los riesgos para la inversión que este hecho pudiera significar.

De cara a un nuevo contexto donde las telecomunicaciones, los mercados digitales y la protección de datos está empezando a converger y con sus efectos permeando en otras industrias, la OCDE exhortó al Estado mexicano a desarrollar una política regulatoria eficaz en esas materias, dijo, necesaria para la transformación digital del país.

“Es fundamental para la transformación digital de México, la disposición de instituciones sólidas y políticas sólidas que pueden ampliar la cobertura, fomentar la competencia, atraer la inversión y garantizar un entorno digital seguro y confiable”, dijo la OCDE en su informe.

La OCDE reconoció que el Estado mexicano pudo haber tenido una intención de eliminar duplicidades y reducir costos para el erario con la reforma de simplificación administrativa que acabó con el IFT, pero una CRT con carencia de autonomía y con un pleno de comisionados seleccionados por el presidente y ratificados por el Senado en mayoría simple sin la necesidad de pasar por el ejercicio de un examen de selección, desata una preocupación por las decisiones que tome el nuevo regulador.

“Esa reforma desata inquietudes sobre la imparcialidad y la certidumbre regulatoria a largo plazo, esenciales para atraer inversión en banda ancha y 5G (…) Garantizar la verdadera independencia del regulador de telecomunicaciones de México es esencial para salvaguardar la imparcialidad en la toma de decisiones y para promover la competencia justa en el mercado. Para funcionar eficazmente, la CRT debe contar con el respaldo de un sólido marco de gobernanza que garantice su funcionamiento eficaz, salvaguarde la integridad regulatoria, la imparcialidad y la independencia, y le permita cumplir con su mandato”, comentó la OCDE.

La organización dijo que los reguladores independientes son la norma en los países miembros de la OCDE y que estos se asocian con una mayor confianza de los inversores, una mayor competencia y mayor innovación.

La propia experiencia de México con el Instituto Federal de Telecomunicaciones está en que con ese regulador autónomo el país mostró un progreso significativo, con un aumento de 93.9 millones de suscripciones de banda ancha móvil y una reducción de precios del 69% al 85% entre los años 2013 y 2023.

Por ello, “el debilitamiento de la independencia regulatoria corre el riesgo de desalentar la inversión en banda ancha y 5G, lo que ralentizaría las mejoras en la conectividad del país (…) Un alto nivel de independencia, tanto de las entidades que regula como del gobierno, aumenta la confianza en las decisiones regulatorias, promueve el libre acceso al mercado y previene el abuso de posición dominante”.

OCDE aconsejó a México dotar a la CRT de medidas como desvincular los mandatos de sus comisionados de los ciclos políticos y hacer más duros los requisitos técnicos para el nombramiento de nuevos nombramientos, con lo que la CRT estaría aislada de la influencia política.

“Entre las opciones podrían incluirse la transformación del CRT en un órgano descentralizado, lo que le otorgaría mayor autonomía que su condición actual de órgano desconcentrado”.

Es decir, la OCDE pide a México sacar a la CRT de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la secretaría de Estado a la que está adscrita como figura desconcentrada.

La OCDE, que en el pasado usó a México como ejemplo de avanzada en política regulatoria de telecomunicaciones para otros países de América Latina, recomendó ahora a este mismo país a seguir el ejemplo colombiano de regulador sectorial:

“México podría inspirarse en las mejores prácticas internacionales, como las adoptadas en Colombia, donde tres de cada cuatro miembros de la Comisión de Comunicaciones de la Comisión Reguladora de Comunicaciones son seleccionados mediante un concurso público de méritos. Este proceso incluye una convocatoria de candidaturas ampliamente difundida y una rigurosa evaluación técnica”, dijo la organización.