Exportaciones mexicanas crecieron 8.1% en enero: Tienen su mejor arranque de año desde el 2018

En enero del 2025 las exportaciones mexicanas de mercancías crecieron 8.1% a 48,008 millones de dólares, con lo que tuvieron su mejor dinámica para un primer mes del año, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística reportadas este viernes.

Hace un año, en enero del 2024, el indicador creció 5.4% y hacia atrás, la mejor tasa de expansión para un período análogo se observó en el 2018, cuando las exportaciones de mercancías crecieron 12.5% a 30,719 millones de dólares.

Como ha ocurrido a lo largo del último año, el motor de las ventas externas fue nuevamente el renglón de los envíos manufactureros no automotrices, donde se observó un salto de 17.8% a 32,163 millones de dólares.

El Inegi refirió que dentro de estas los aumentos más importantes se observaron en las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas (65.8%), de productos de la minerometalurgia (29.9%), de productos metálicos de uso doméstico (7.3%) y de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (2.5 por ciento).

En tanto, las exportaciones petroleras se mantienen en franco descenso, al mostrar una contracción de 33.5% a 1,110 millones de dólares, su nivel más bajo para un enero desde el 2016 (1,075 millones de dólares).

En tanto, las exportaciones no petroleras, subieron 9.8% a 46,897 millones de dólares, con lo que representaron ya 97.7% de las exportaciones del país (el año pasado representaban 96.2 por ciento).

Al interior de estas, a las ya mencionadas manufactureras no automotrices, le siguieron en dinamismo las extractivas, que tuvieron un avance de 81.1% a 1,531 millones de dólares.

En contrapunto, las agropecuarias bajaron 11.6% a 1,857 millones de dólares y las manufactureras automotrices continúan débiles, luego de descender 9% a 11,344 millones de dólares.

Los retrocesos anuales más importantes se registraron en las exportaciones de jitomate (34.1%), de pepino (22.9%), de aguacate (22.4%), de fresas frescas (18.2%) y de pimiento (11.6 por ciento).

En contraste, los aumentos anuales más relevantes se presentaron en las exportaciones de mango (70.9%) y de frutas y frutos comestibles (5.4 por ciento).

Por destino, las exportaciones a Estados Unidos representaron 82.3% de los envíos, mientras que las dirigidas al resto del mundo ocuparon el restante 17.7 por ciento.

Importaciones retoman ritmo y crece déficit comercial

Durante enero, las importaciones mexicanas de mercancías crecieron 9.8% a 54,489 millones de dólares, con lo que tuvieron su desempeño más dinámico para un mes de enero desde el 2023 (+16.3 por ciento).

Al interior, el rubro de mejor desempeño fue el de importaciones de bienes intermedios, que creció 14.2% a 43,122 millones de dólares. Las compras de bienes de consumo cayeron 3.8% a 6,988 millones de dólares y las de bienes de capital bajaron 4.4% a 4,378 millones de dólares.

A la luz de estos resultados, la balanza comercial de mercancías de México tuvo un déficit de 6,481 millones de dólares, desbalance que fue superior en 24.3% al registrado durante enero del 2024.