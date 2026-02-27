Trump dice que estudia una "toma de control amistosa" de Cuba

El presidente estadounidense, ⁠Donald Trump, planteó este viernes la ⁠posibilidad de una "toma de ⁠control amistosa" de Cuba y dijo a periodistas en la Casa Blanca que el secretario de Estado Marco Rubio está tratando el asunto "a muy alto nivel".

"El Gobierno cubano está hablando con nosotros y se encuentra en serios apuros", dijo Trump al salir de la Casa Blanca hacia Texas.

"No ⁠tienen dinero. ⁠Ahora ⁠mismo no tienen nada, pero ⁠están hablando con nosotros y quizá llevemos a cabo una toma de control amistosa de Cuba", remarcó.

El secretario de Estado Marco Rubio declaró el miércoles que Cuba necesitaba un "cambio radical", poco después de que Estados Unidos flexibilizara sus restricciones a las exportaciones de petróleo a la isla, que atraviesa una grave crisis económica, por "razones humanitarias".

Estados Unidos ha impuesto un bloqueo energético a Cuba desde enero, alegando la "amenaza excepcional" que la isla comunista, ubicada a solo 150 km de la costa de Florida, representa para la seguridad nacional estadounidense.

Rubio formuló esas declaraciones en una cumbre de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) en el archipiélago de San Cristóbal y Nieves.

Según el Miami Herald, al margen de ese encuentro funcionarios estadounidenses cercanos al secretario de Estado se reunieron el miércoles con Raúl Rodríguez Castro, nieto del exlíder cubano Raúl Castro.

Rodríguez Castro no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno cubano, pero es considerado una figura influyente en la isla.

El medio de comunicación Axios ya había informado la semana pasada que Rubio, nacido en Estados Unidos pero de padres cubanos, había estado en contacto con Rodríguez Castro.