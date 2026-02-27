Pemex recortó pérdidas en el 2025; deuda total disminuyó 13%

Petróleos Mexicanos (Pemex) recortó sus pérdidas al cierre de 2025, en que tuvo una pérdida neta de 45,200 millones de pesos, inferior a la pérdida de 780,600 millones de 2024. Esto luego de que en el cuarto trimestre la pérdida neta se ubicó en 147 millones de pesos, mejorando en relación con los 350,485 millones negativos del mismo período del año anterior.

La producción de hidrocarburos líquidos registró un promedio de 1.635 millones de barriles diarios en el 2025, lo que implica una caída de 7% en comparación con el año anterior. Además, reportó una extracción de 1.648 millones de barriles diarios en el cuarto trimestre, misma que fue 1.3% inferior al mismo periodo del 2024.

Durante el cuarto trimestre de 2025, como resultado del fortalecimiento de sus estrategias de comercialización, Pemex registró un incremento de 7% en las ventas de sus principales combustibles, respecto del mismo trimestre de 2024. La combinación de estos factores derivó en un rendimiento de operación de 20,000 millones de pesos.

En el plano financiero, con el objetivo de atender la deuda financiera y comercial de la empresa, en 2025 Pemex ejecutó la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento, diseñada y operada en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía.

Las acciones relevantes para la atención de la deuda financiera fueron operaciones planificadas de refinanciamiento y recompra de bonos, con las que se suavizaron las amortizaciones de deuda entre 2026 y 2028, se redujo el riesgo de refinanciamiento, y la deuda total expresada en dólares, disminuyó 13% respecto a 2024 y 19% respecto a 2018, alcanzando su nivel más bajo en 11 años.

Para la atención de la deuda comercial, se destinaron 582,000 millones de pesos al pago a proveedores y contratistas. Estos recursos provinieron tanto de la gestión ordenada de flujos propios como del Programa de Financiamiento de Inversión, diseñado de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda, y ejecutado a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, del cual se pagaron 191,000 millones de pesos en el segundo semestre de 2025.

La producción anual de gas natural fue de 3,677 millones de pies cúbicos diarios y alcanzó 3,879 en el cuarto trimestre, impulsada por el crecimiento del gas no asociado.

En el frente industrial, Pemex registró mejoras relevantes en refinación. En el cuarto trimestre de 2025, el Sistema Nacional de Refinación procesó 1,136 miles de barriles diarios de petróleo crudo y produjo 1,177 miles de barriles diarios de petrolíferos, aumentos de 44.4% y 41.5%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Estos resultados reflejan mayor confiabilidad operativa, menores paros no programados y eficiencia en la utilización de la capacidad.