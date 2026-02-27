Cero observaciones de la ASF al Municipio de Querétaro

El Municipio de Querétaro, encabezado por el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera, obtuvo cero observaciones en la Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado, correspondientes al año 2024.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó de dicho resultado a la auditoría que se realizó durante el 2025, en la cual verificó la distribución y ejercicio de los recursos de origen federal otorgados al municipio: FORTAMUN, FAISMUN y Participaciones Federales, cuya muestra auditada fue de 81.4 millones de pesos.

Felipe Fernando Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Con estos resultados, la ASF concluyó que el Municipio de Querétaro realizó una gestión adecuada de los recursos del Gasto Federalizado, incluidas las Participaciones Federales de la Cuenta Pública 2024.

Durante el proceso, el Órgano Interno de Control, a través de su Dirección de Auditoría, dio atención a los requerimientos y revisiones realizadas por parte de la Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de comprobar el adecuado ejercicio de los recursos mencionados.

El Informe Individual de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024 del cual se advierten cero observaciones por solventar, fue publicado por la ASF en su página oficial, y concluyó que el Municipio de Querétaro realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del Gasto Federalizado, incluidas las Participaciones Federales de la Cuenta Pública 2024.