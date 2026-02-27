Sheinbaum presume avance histórico del indicador de pobreza laboral en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presumió en redes sociales la reducción en el indicador de pobreza laboral al cierre de 2025, al señalar que se trata del nivel más bajo registrado en las últimas dos décadas.

A través de su cuenta oficial, la mandataria destacó que cada vez menos personas ocupadas en el país enfrentan ingresos insuficientes para adquirir la canasta básica alimentaria, un dato que, afirmó, refleja el impacto de la política salarial y laboral impulsada en los últimos años.

El indicador al que hizo referencia mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral (sueldo o salario) no es suficiente para comprar la canasta alimentaria, aun cuando sus integrantes tengan un empleo. Este indicador muestra el poder adquisitivo de los ingresos provenientes del trabajo, sin contemplar otros ingresos (como transferencias directas del gobierno, remesas o donaciones personales).

Adicionalmente, durante su conferencia mañanera de este viernes, expuso el dato de pobreza laboral y agregó que el indicador "ha disminuido en el país de manera muy significativa, 2025 es el numero mas bajo desde hace ya mucho tiempo".

Pobreza laboral cayó 3 puntos al cierre del 2025

Durante el cuarto trimestre de 2025, la pobreza laboral se ubicó en 32.3% de la población, lo que representa una disminución de 3.1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024, cuando se encontraba en 35.4%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este avance se observó tanto en zonas urbanas como rurales; en las áreas urbanas, la pobreza laboral pasó de 30.8% a 28.1% en un año, mientras que en las zonas rurales descendió de 50.7% a 46.6 por ciento.

Aunque la incidencia sigue siendo considerablemente mayor en el ámbito rural, el ajuste muestra una mejora generalizada.

Las cifras también mostraron que el ingreso laboral real per cápita registró un incremento anual de 5.3%, lo que indica que los salarios avanzaron por encima de la inflación en ese periodo.

Este aumento del ingreso real constituye un factor determinante en la reducción de la pobreza laboral, pues amplía el poder adquisitivo de los hogares cuyo sustento depende principalmente del trabajo.

En su mensaje, Sheinbaum atribuyó los resultados a la continuidad de la política de recuperación del salario mínimo y al fortalecimiento del mercado interno.

Durante los últimos años, el salario mínimo ha experimentado incrementos sostenidos por encima de la inflación, lo que ha impulsado el ingreso de los trabajadores formales y presionado al alza otras remuneraciones.

Contexto económico: Crecimiento moderado para 2026

El dato sobre pobreza laboral se difundió en un contexto de revisión de expectativas económicas. El pasado 26 de febrero de 2026, el Banco de México (Banxico) actualizó su pronóstico de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) del país y lo situó en 1.6% para este año, ligeramente por encima de la proyección previa de 1.1 por ciento.

La revisión al alza respondió, en parte, a un desempeño económico mejor al anticipado en el último trimestre de 2025, lo que generó una base de comparación más favorable.

Pese a esta mejora en la proyección, Banxico advirtió que el entorno global continúa siendo incierto, con riesgos asociados a la desaceleración internacional, la volatilidad financiera y las tensiones geopolíticas.