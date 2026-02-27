Harfuch cree que hay 4 posibles sucesores de "El Mencho" como nuevo líder del CJNG

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló la mañana de este viernes que el Gobierno baraja que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene hasta cuatro posibles sucesores de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", que fue abatido el pasado fin de semana en un operativo del Ejército.

"Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente que están bajo investigación", aunque serían dos los "más probables", informó el titular de Seguridad durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, en esta ocasión desde Sinaloa, donde encabezará el Gabinete de Seguridad.

Al respecto, García Harfuch subrayó que el CJNG tiene presencia en varios estados de México y que existen en su interior "liderazgos regionales" de donde se estima pueden surgir los posibles sustitutos.

"Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente, que están bajo investigación que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial", afirmó el funcionario, quien luego precisó que dos de esos son los "más probables" para sucederlo.

García Harfuch declinó revelar sus identidades porque "están bajo investigación".

Si bien García Harfuch no dio más detalles sobre estos perfiles, pocas horas después de la muerte de "El Mencho", la prensa desveló la identidad de algunos de los potenciales sucesores de quien lideró hasta hace unos días la principal organización criminal del país y la tercera más poderosa del mundo.

Entre ellos se encuentra su hijastro Juan Carlos Valencia González, 'El 03', heredero natural tanto por linaje como por capacidad operativa, después de que otros familiares hayan caído o bien hayan sido detenidos.

Las autoridades estadounidenses ofrecen por él una recompensa de cinco millones de dólares.

Sin embargo el parentesco no garantiza la sucesión y hay otros como Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias 'El Sapo'; Audias Flores Silva, 'El Jardinero'; Ricardo Ruiz Velasco 'Doble R'; Heraclio Guerrero Martínez, el 'Tío Lako'; que también están detrás del vacío de poder que deja tras de sí la muerte de "El Mencho".

(Con información de AFP)