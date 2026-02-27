Alsea abrirá 2 tiendas de Raising Cane’s y hasta 4 Chipotle en México durante 2026

Alsea, la operadora mexicana de cadenas como Starbucks, Domino’s Pizza y Burger King, abrirá dos tiendas Raising Cane's y entre tres y cuatro unidades de Chipotle en México durante 2026, adelantó el director general de la empresa.

Christian Gurría Dubernard precisó, en una conferencia virtual con analistas para presentar su reporte del cuarto trimestre de 2025, que el plan de expansión de las cadenas estadounidenses en el mercado nacional corresponde a la primera fase de crecimiento.

“Vamos a abrir dos nuevas tiendas de Raising Cane's este año al final del cuarto trimestre y entre tres y cuatro tiendas Chipotle también durante el segundo semestre de 2026”, precisó.

Enfatizó que la estrategia es validar el desempeño de la primera unidad de ambas marcas, medir la rentabilidad y los márgenes, antes de acelerar la expansión, por lo que seguirán un enfoque gradual de aperturas.

“Una vez que veamos cómo lo hacemos, que somos muy optimistas y positivos sobre cómo estas marcas van a agregar valor y ser activas a la cartera de Alsea, sabremos cuál es el espacio en blanco o la capacidad de retención del mercado para ambas marcas. Entonces, nos sentaremos y lo definiremos”, manifestó.

Respecto a las inversiones de capital (CapEx), el directivo explicó que los acuerdos con ambas marcas estadounidenses se establecieron de manera diferenciada, basados en un enfoque intensivo y no intensivo, lo que permitirá asignar recursos de forma estratégica según el tipo de proyecto y su fase de expansión.

Aunque dijo que los detalles del acuerdo con Raising Cane’s no pueden revelarse, los márgenes de EBITDA de las unidades serían comparables a los de Starbucks y Domino’s Pizza, al igual que las cuotas por regalías y de apertura.

Acerca de las oportunidades del mercado para el desarrollo de las marcas, explicó que en el caso de Raising Cane's, el “espacio blanco” actual representa una gran oportunidad.

Esto se debe a que la carne de pollo es la proteína más consumida y de más rápido crecimiento en México.

Además, durante décadas, el mercado formal de este segmento de pollo en México ha estado dominado por un solo actor.

Mientras que la mayor parte del mercado del pollo asado o rostizado ha estado en manos de negocios familiares y las cadenas organizadas han operado durante décadas. Por lo tanto, “el potencial de crecimiento y expansión de nuevas marcas es enorme”.

“La realidad es que somos muy optimistas de que al traer las marcas correctas, tendremos un portafolio muy fuerte en el futuro”, confió el directivo.

Respecto a las sinergias, Alsea cuenta con una estructura que permite integrar nuevas marcas de manera eficiente.

Durante los últimos seis meses, detalló Christian Gurría, han trabajado para preparar el abastecimiento de productos y la producción de proteínas, incluyendo incluyendo aquellos insumos y recetas exclusivos de las marcas, que importarán de Estados Unidos, tal como hace con sus otras cadenas internacionales.

Lo anterior les permitirá aplicar un enfoque ‘plug-and-play’ (listo para usar) que maximiza las sinergias en la cadena de suministro y operación.

Por otro lado, añadió que la conexión con la comunidad será crucial para el éxito de las marcas en México.

“Estamos replicando el modelo de Raising Cane's en Estados Unidos, que combina equipos locales, celebridades, equipos deportivos universitarios y escuelas comunitarias, trabajando con la misma agencia para trasladar esta estrategia al país”, manifestó el directivo.

Por lo que dijo que aprovecharán tanto los influencers y celebridades internacionales como los talentos locales, para que las marcas generen un “impacto auténtico y positivo en la comunidad”.

Finalmente, señaló que darán más detalles sobre la estrategia y el plan de desarrollo de Chipotle y Raising Cane's el próximo 18 de marzo, durante la celebración del Día de Alsea en Nueva York, Estados Unidos.