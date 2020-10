La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador firmó tres acuerdos para la compra de vacunas contra el coronavirus con las empresas AstraZeneca, Pfizer y CanSino Biologics de China para obtener más de 100 millones de dosis por un valor de poco más de 35,000 millones de pesos.

Desde Palacio Nacional, los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y de Salud, Jorge Alcocer, hablaron sobre los procesos de pruebas, adquisición y distribución. Se dijo que los primeros en aplicarse la vacuna será personal médico y grupos vulnerables.

En tanto que el presidente López Obrador aseveró que los recursos para adquirir las dosis serán provenientes de los ahorros, combate a la corrupción y lo que se ha generado por la eliminación de los fideicomisos.

Se prevé que la aplicación de las primeras dosis contra el coronavirus comience durante el primer semestre de 2021, para después seguir un calendario a cargo de la Secretaría de Salud.

Asimismo, el mandatario agradeció a sus homólogos de China Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, "porque este convenio con una empresa estadounidense fue a partir de una gestión que hicimos con el gobierno de Estados Unidos para tener a tiempo la vacuna".

Mientras que Marcelo Ebrard, se mostró orgullosos de que México ha contribuido con el mecanismo COVAX, el cual realiza 18 tipos de estudios a través de 7 laboratorios que podrían probar la fase 3 de la vacuna en nuestro país.

Finalmente, Arturo Herrera dio a conocer que ya se realizó el primer anticipo para las vacunas por cerca de 139 millones de dólares, “poco más 6,000 millones de pesos, y vamos a hacer anticipos adicionales por 92 millones de dólares en noviembre y 68 millones de dólares en diciembre”, detalló.

AMLO acusa sabotaje en el abasto de medicamentos oncológicos

El mandatario mexicano acusó que existe un sabotaje de farmacéuticas mexicanas para que su gobierno no tenga acceso a los medicamentos para atender a niños con cáncer, ello al hablar sobre las complicaciones para obtener los medicamentos.

"Ha habido mucho sabotaje de parte de las empresas que abastecen los medicamentos al gobierno.

"Hay indicios de que nos andan bloqueando para no contar con los medicamentos contra el cáncer, no solo en México, sino en el extranjero", dijo.

También señaló un monopolio de 10 empresas a las que se les compraban 70,000 millones de pesos en dosis.

Acusa corrupción en empresa vinculada a Genaro García

López Obrador señaló que su gobierno busca interponer un recurso contra una empresa ligada al exsecretario de seguridad, Genaro García Luna, debido a que a 2 días de terminar el sexenio de Felipe Calderón se firmó un contrato para capacitar a 3 funcionarios por más de 19 millones de dólares.

“Ayer me decía el Secretario de Hacienda y yo siempre digo lo que pienso porque mi pecho no es bodega, de un contrato que firmaron dos días antes de que concluyera el gobierno de Calderón, de una empresa vinculada a García Luna, de un contrato para capacitar a funcionarios por 19 millones de dólares”, dijo.

Pide esperar hasta finales de octubre para que renuncien funcionarios

El Presidente negó que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, le haya presentado su renuncia, para competir por la gubernatura de Sonora en 2021.

“Todavía falta un tiempo, es hasta finales de octubre, vamos a esperarnos y yo ofrezco aquí informarles cuando tenga las renuncias de los servidores públicos, se puso como límite finales de este mes”, mencionó.

“Durazo es libre, lo estimamos mucho, independientemente de la amistad, nos ha ayudado mucho a coordinar el gabinete de seguridad —¿Todavía no tiene su renuncia en la mesa?— Todavía no”, añadió.

Reiteró que el penacho de Moctezuma es de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que "los austriacos se han apoderado por completo del penacho (de Moctezuma)”, pues aseveró que "es una pieza nuestra, de México", esto en referencia a la visita de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller por Europa.

En conferencia de prensa matutina, señaló que todavía no se conoce la respuesta de las autoridades de Austria sobre el préstamo del penacho, pero se comprometió a informar cuando se tenga.

"Estuvo en Austria, en Viena. Le recomendé que tratara lo del penacho de Moctezuma, que insistiera, aunque le dije que no era una misión fácil, que era como una misión imposible, porque los austriacos se han apoderado por completo del penacho. No se lo quisieron prestar a Maximiliano, paisano de ellos que nació en Viena, cuando nos invaden e imponen a Maximiliano en el llamado Segundo Imperio. Él habla de traer el penacho, toca el tema, pero no lo logró", dijo.

"Entonces le dije a Beatriz, insiste porque es una pieza nuestra, de México, y además porque somos muy perseverantes y lo difícil lo resolvemos y lo imposible lo intentamos, entonces no sabemos todavía cuál va a ser el resultado, ahora que regrese nos va a informar", añadió.