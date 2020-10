Como parte de su gira por Europa, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo en Austria este lunes con la misión “casi imposible” de recuperar el Penacho de Moctezuma, una joya del arte plumario del México prehispánico, que se encuentra resguardado en el Museo de Etnología “Weltmuseum”, en Viena.

Al margen de los usuales canales diplomáticos que México tiene para tales efectos, la señora Gutiérrez Müller ha visitado a dignatarios en diversos países europeos, en representación del mandatario mexicano, con el propósito de conseguir códices prehispánicos, piezas y objetos arqueológicos e históricos relaconados con México para exhibirlos el próximo año como parte de las conmemoraciones del 2021 -700 años de la caída de Tenochtitlan, 500 años de la Conquista y 200 años de la consumación de la Independencia.

A través de las redes sociales, López Obrador informó que, al reunirse Gutiérrez Müller con el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, le recomendó insistir en el Penacho de Moctezuma, aunque, reconoció, “se trata de una misión casi imposible, dado que se lo han apropiado por completo, al extremo de que ni a Maximiliano de Habsburgo se lo prestaron cuando nos invadieron e impusieron al llamado Segundo Imperio Mexicano”, escribió el mandatario.

Cabe señalar que por décadas, tanto México como Austria mantienen una disputa por esta pieza histórica, y se ha puesto en duda incluso que haya sido portado por el Huei Tlatoani Moctezuma II o que haya sido en realidad un obsequio de éste a Hernán Cortés con dedicatoria al monarca español Carlos I.

El intento de 2010

Lo cierto es que no es la primera vez que México hace intentos por traerlo, En 2010, cuando se celebraba el Bicentenario de la Independencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el gobierno de Austria firmaron un convenio marco para desarrollar un proyecto binacional entre el Museo de Etnología de Viena (entonces llamado Museum für Völkerkunde) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que incluía un proceso de restauración, renovación del montaje de la pieza, su exhibición en una exposición, la edición de un libro y finalmente el préstamo de la pieza por diez años a México, para exhibirlo en el Palacio Nacional. De parte del museo austriaco, el equipo lo encabezó el propio director del recinto vienés Christian Feest, mientras que por el lado mexicano estuvo a cargo la restauradora Lilia Rivero Weber, quien era entonces coordinadora nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, y la restauradora Maria Olvido Moreno Guzmán, actual investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, quien junto con Feest sugirió que la pieza no podía viajar en avión debido a las vibraciones que podían dañarlo de modo irreversible. Rivero Weber, actuamente responsable del área de conservación y estudios patrimoniales del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM, recuerda que se armó un equipo multidisciplinario para buscar alternativas junto con la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y que los investigadores Marcelo López Parra y Alejandro Ramírez Reivich, expertos en control de vibraciones y diseño de materiales, propusieron un sistema de amortiguadores para el traslado de la pieza, pero no fue del convencimiento del equipo austriaco. Incluso, dice Rivero Weber, se pensó en desarrollar la propuesta de traerlo en barco, “para que regresara como se fue”, pero tampoco prosperó.

Finalmente se convino entre las partes no trasladarlo de su sitio actual hasta que exista una tecnología que pueda asegurar su protección e impedir cualquier vibración que pueda dañarlo.

En su gira por Europa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller también ha visitado al papa Francisco, en el Vaticano, y se ha reunido con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y con la primera dama de Francia, Brigitte Macron, a quien le leyó un poema de Amado Nervo dedicado a París y por la tarde participó en la inauguración de la exposición Los Olmecas y las Culturas del Golfo de México.

Exposición en Austria

Aztecas se exhibirá en el Museo de Etnología de Viena

En Austria se alista la inauguración de la magna exposición Aztecas en el Museo de Etnología “Weltmuseum”, de Viena, programada para el próximo 14 de octubre y con una duración de seis meses, luego de haber sido admirada por más de 60 mil visitantes en el Museo Linden, en la ciudad alemana de Stuttgart, hasta el pasado 16 de agosto.

Integrada por una valiosa colección arqueológica, la magna exposición Aztecas es asesorada por los expertos arqueólogos Eduardo Matos Moctezuma, Leonardo López Luján y Raúl Barrera Rodríguez, investigadores del Proyecto Templo Mayor de Tenochtitlan del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Albergado en un edificio de finales del siglo XIX, cercano al Palacio Imperial, el recinto austriaco alojará durante seis meses más de 200 obras maestras del arte azteca. Las piezas seleccionadas provienen de acervos europeos y mexicanos, en particular de los museos Nacional de Antropología y del Templo Mayor, los cuales han prestado, temporalmente, 124 objetos originales y un par de réplicas.

La curaduría de la muestra fue organizada por el Museo Linden, en Alemania, y el Museo Volkenkunde (Museo de Etnología), este último en Leiden, Países Bajos, bajo el cuidado de sus especialistas, los doctores Doris Kurella y Martin Berger.

“Entre las piezas a exhibir, destacan máscaras-cráneo, esculturas en barro de gran formato, como la que representa al dios de la muerte, Mictlantecuhtli o una de las almenas caracterísicas del Calmécac; finas láminas de oro que simbolizan a la divinidad lunar, Coyolxauhqui; caracoles cortados y esgrafiados, cuchillos bifaciales de gran tamaño, copas policromadas, una escultura de atado de años y un cofre de piedra para ofrenda (tepetlacalli), entre otros inestimables objetos”, detalló el INAH.

Los museógrafos realizan en estos días el montaje de las piezas, que incluye una replica de La Piedra del Sol.

Aztecas concluirá su estancia en Europa hasta finales de 2021, en el Museo Volkenkunde, en Leiden, Países Bajos.