En Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que habrá elecciones libres en ese estado el próximo 2 de junio. Anunció que no visitará la entidad hasta que pasen los comicios, salvo que ocurriera un acontecimiento urgente. Pidió a políticos de su partido “que nadie se atreva” a usar su nombre para beneficiarse políticamente.

López Obrador señaló que estas elecciones extraordinarias en Puebla serán las primeras que se lleven a cabo en el marco de su gobierno. “Ya no permitamos esas actitudes antidemocráticas. Nada de compra del voto; nada de tráfico con la pobreza de la gente; nada de acarrear a la gente a votar; nada de falsificar los resultados electorales; nada de fraude electoral”.

Ante asistentes que portaban gorras con las siglas “AMLO” y que coreaban: “¡Es un honor estar con Obrador!”, el primer mandatario ofreció respetar la autonomía de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales para que se castiguen las conductas de compra y coacción del voto.

“Les informo, sobre todo a los que no están entendiendo bien los nuevos tiempos y no quieren cambiar: el gobierno no tiene partido y no tiene sindicato; el gobierno es de todos, y ya no va a ser como antes de que el gobierno apoyaba a un gobierno, apoyaba a un candidato. Mucho menos se va a permitir que se use dinero del pueblo para favorecer a un candidato o a un partido”, refirió.

En su discurso, López Obrador dijo que ya es delito grave el fraude electoral y la corrupción. “¿Qué significa esto? Que ya en estas elecciones de Puebla, el que cometa un delito electoral va a la cárcel sin derecho a fianza”.

Dijo que nadie de su movimiento será favorecido por él para ganar los comicios en Puebla. “No va a haber impunidad, nada de que yo vengo de la lucha contigo desde hace 40 años, y yo siempre he estado solidario, y yo seré candidato a como dé lugar. ¡No, primo hermano! No luchamos por cargos, luchamos por ideales”, acotó.

El presidente subió el tono cuando expresó: “El que no lo haya entendido, no sabe qué estamos viviendo tiempos nuevos, interesantes; no es el quítate tú, porque quiero yo”.

En el evento, López Obrador entregó apoyos sociales de adultos mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro; becas para estudiantes y para la siembra de árboles frutales y maderables.