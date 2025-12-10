Peso mexicano opera estable frente al dólar; el mercado se alista para el anuncio de la Fed

El peso mexicano opera estable frente al dólar la mañana de este miércoles. La divisa local retrocede levemente, mientras los mercados globales esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, en la que se prevé un recorte de tasa.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.2019 unidades por dólar. Comparado con un registro de 18.1919 unidades ayer, con el cierre oficial del Banco de México (Banxico), el movimiento significa para la moneda una pérdida de 1 centavo o de 0.06 por ciento.

El precio del dólar opera en un rango con un máximo de 18.2124 unidades y un mínimo de 18.1833. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con una canasta de seis monedas referencia, retrocede 0.11% a un nivel de 99.13 unidades.

La paridad muestra pocos cambios, "pues se percibe cautela en el mercado en anticipación al anuncio de política monetaria de la Fed programado para hoy... en donde se espera un recorte de la tasa de 25 puntos base al rango de 3.50% a 3.75%",afirmó el local Banco Base.

Los indicadores laborales más recientes han respaldado los argumentos a favor del recorte de tasa en la última reunión del año de la Fed; sin embargo, varios funcionarios del banco central han mostrado dudas ante la posibilidad de que la presión sobre los precios acelere.

"Estimamos que se tratará de un recorte con sesgo hawkish. Esperamos que el comunicado y la conferencia de Jerome Powell (presidente de la Fed) dejen en claro que es muy probable que se haga una pausa, que se extendería en la primera mitad de 2026", afirmó Banorte.

Para los operadores locales, las perspectivas del banco central cobran una valor especial, pues los datos de inflación de noviembre mostraron una aceleración mayor a la esperada. Se prevé que Banxico recorte la tasa la próxima semana y podría tomar una pausa en enero.

La debilidad del dólar y la apuesta por un recorte de la Fed (que mejora el diferencial de tasas) llevaron al peso a tocar la semana pasada su mejor nivel del año, en 18.15 por dólar. Para los expertos de Monex, el soporte y la resistencia son 18.11 y 18.28, respectivamente.