Bolsa mexicana inicia la jornada en terreno negativo; Inbursa encabeza las caídas

Las bolsas de valores de México negocian con pérdidas moderadas en la sesión de media semana. Los índices locales bajan, mientras los inversionistas esperan atentos la última decisión de política monetaria en el año de la Reserva Federal estadounidense.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, perdía 0.24% a a 63,539.19 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cedía 0.34% a 1,259.26.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores retrocedían. Los títulos del Grupo Financiero Inbursa, de Carlos Slim, encabezaban el descenso, con 1.76% menos a 43.43 pesos, seguidos por los de Gruma, con 1.48% menos a 308.11 pesos.

Los inversionistas globales esperan más tarde este día la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) estadounidense. Los analistas prevén un tercer recorte a la tasa consecutivo de 25 puntos base, a un rango de 3.50% a 3.75 por ciento.