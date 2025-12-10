Unos 152,600 migrantes han sido deportados a México durante la Administración Trump: Sheinbaum

Un total de 152,592 migrantes han sido deportados a México desde que Donald Trump llegó al poder en Estados Unidos en enero, de los cuales la gran mayoría fueron mexicanos, dijo este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde el 20 de enero, día de la investidura de Trump, Estados Unidos deportó al país latinoamericano a 140,706 mexicanos y 11,886 extranjeros, informó la primera mandataria en su habitual conferencia la "Mañanera del Pueblo".

