Sheinbaum confirma que continúan las reuniones con Estados Unidos por entrega de agua

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los equipos de México y Estados Unidos permanecen en negociaciones para acordar el cumplimiento en la entrega de agua establecida en el Tratado de 1944, en medio del reclamo formal del gobierno estadounidense.

Durante su conferencia de prensa matutina, la primera mandataria explicó que ayer se llevó a cabo una reunión bilateral en la que México presentó una propuesta inicial. Esta fue respondida por la delegación estadounidense por la tarde, lo que derivó en un nuevo intercambio de planteamientos durante la noche. Un nuevo encuentro está programado para la mañana de este miércoles.

“El tratado es muy claro en decir que si hubo cinco años de sequía, tiene que reponerse lo que no se entregó en los siguientes cinco años”, señaló Sheinbaum al reafirmar que México se apega a lo establecido en el acuerdo internacional.

La jefa del Ejecutivo sostuvo que el gobierno federal trabaja junto con los estados fronterizos para asegurar que cualquier compromiso con Estados Unidos no afecte ni a productores agrícolas ni al abasto de agua para consumo humano.

Sheinbaum Pardo detalló que los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua participan activamente en la coordinación técnica y política ante la situación hídrica, que ha sido agravada por años consecutivos de sequía.

“Estamos trabajando conjuntamente para que no haya alguna diferencia y que se entienda la situación que esto representa”, dijo.

La presidenta reiteró su expectativa de que se alcance un entendimiento que resulte favorable para ambas naciones: “Yo espero que lleguemos a un acuerdo que beneficia a ambos países, reconociendo la cantidad de agua que existe y lo que necesitamos cada uno”.

Autoridades de México y Estados Unidos sostuvieron este martes una reunión virtual de emergencia para atender los adeudos hídricos que mantiene el país con su vecino del norte conforme al Tratado de Aguas de 1944, luego de que el presidente Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 5% si México no libera, a más tardar el 31 de diciembre, 200,000 acres-pie de agua.