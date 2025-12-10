Las oportunidades que identifica Sabadell en el sector inmobiliario industrial

El financiamiento inmobiliario dirigido a infraestructura industrial y logística se consolida como una de las apuestas clave de Banco Sabadell en México, que al cierre del 2025 había canalizado más de 250 millones de dólares a proyectos vinculados a la expansión de espacios productivos en el país.

De acuerdo con información del banco, 100 millones de dólares, equivalentes a 40% del financiamiento total, se destinaron a desarrollos logísticos, principalmente ante el crecimiento del comercio electrónico, así como a la necesidad de infraestructura para distribución y última milla.

Otros 85 millones de dólares (34%) se orientaron a proyectos industriales relacionados con procesos manufactureros. Los 65 millones de dólares restantes (26%) se asignaron a proyectos comerciales, enfocados en fortalecer nodos económicos urbanos y regionales.

“Continuaremos acompañando a las empresas que impulsan la transformación y modernización de la infraestructura del país, con la solidez y experiencia que nos caracteriza como grupo financiero internacional”, afirmó Esteban Sainz, líder de Commercial Real Estate en Banco Sabadell en México.

Además, el banco informó que el financiamiento otorgado durante el último año generó más de 400 millones de dólares en inversión inducida dentro de la industria inmobiliaria.

Refuerza nearshoring

La inversión en parques industriales y centros logísticos, según la institución, contribuye a acelerar proyectos estratégicos vinculados con la relocalización de manufactura (nearshoring).

El auge del comercio electrónico ha incrementado la necesidad de espacios logísticos cercanos a los consumidores. Sin embargo, los espacios disponibles se encuentran prácticamente agotados en mercados con alta demanda, en donde la presión sobre el precio de la tierra se hace más evidente por su cercanía con la mancha urbana.

Tal es el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México, en donde el financiamiento especializado se posiciona como un componente determinante para ampliar la disponibilidad de infraestructura.

El corredor Cuautitlán–Tultitlán–Tepotzotlán (CTT), el principal hub logístico del país, registró una tasa de disponibilidad mínima de 0.3% en el primer trimestre del 2025, según datos de la consultora CBRE.

Cabe mencionar que 76% del inventario total de naves industriales de la Zona Metropolitana del Valle de México está localizado en ese corredor.

“Estos desarrollos contribuyen directamente a fortalecer la competitividad y sostenibilidad de las ciudades, al mismo tiempo que generan inversión, empleo y valor económico local”, indicó Banco Sabadell.