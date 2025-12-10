Gobierno detalla los avances de las acciones del Plan Michoacán: ¿Cómo va?

En un informe detallado, el coordinador general de Programas del Bienestar, Carlos Torres Rosas, presentó el balance de actividades realizadas desde el 17 de noviembre como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que integra 12 ejes y más de 100 acciones en coordinación con dependencias federales y comunidades del estado.

Durante su intervención en la conferencia de prensa matutina del 10 de diciembre, Torres Rosas destacó que el calendario consolidado registra avances diarios en territorio, desde actividades productivas y forestales hasta electrificación, ferias del bienestar, acciones deportivas, programas juveniles y la construcción de planes de justicia para pueblos indígenas.

En la primera semana de operación, inició la instalación de las Ferias del Bienestar y de las jornadas “Sí al desarme, sí a la paz”, consideradas actividades permanentes en todo el estado. También comenzaron los trabajos del Instituto Mexicano de la Juventud, con 217 diálogos por la paz y un tequio que reunió a más de 14,000 personas.

La Comisión Federal de Electricidad reportó la conclusión de 16 obras de electrificación en 14 municipios, mientras que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación arrancó actividades de promoción del conocimiento.

Impulso al campo y combate a plagas

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural activó una estrategia para fortalecer la producción de limón, mango, caña de azúcar, berries y aguacate mediante créditos, capacitación, tecnificación y el programa Cosechando Soberanía. Paralelamente, comenzó un plan intensivo para combatir plagas que afectan los principales cultivos del estado.

Asimismo, se inició el embolsado de lenteja producida localmente para su comercialización en Tiendas del Bienestar y se acopiaron 182 toneladas de maíz en 16 nuevos centros.

Rehabilitación de hospitales y actividades deportivas

Además, se detalló que en Uruapan concluyó la primera etapa de ampliación de la clínica-hospital del ISSSTE, mientras que la Comisión Nacional del Deporte desplegó activaciones y torneos que continuarán durante diciembre.

También, se dio a conocer que la Semarnat sostuvo reuniones con comunidades y ejidos forestales, destacando la relevancia de Michoacán como líder nacional en producción de resina y manejo comunitario de bosques.

Visitas casa por casa y beca Gertrudis Bocanegra

Entre el 24 y 30 de noviembre comenzaron las visitas casa por casa, que continúan este mes. Paralelamente, inició la difusión de la beca Gertrudis Bocanegra en escuelas y universidades, alcanzando 74,650 asistentes en 79 planteles.

La Sader puso en marcha 13 biofábricas, y la CFE concluyó otras 22 obras de electrificación en 14 municipios. El Instituto de la Juventud mantuvo actividades con cerca de 12,000 jóvenes.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas comenzó la construcción del Plan de Justicia del pueblo nahua de la costa de Michoacán, que beneficiará a más de 23,000 personas. Además, se llevaron a cabo encuentros culturales comunitarios y la carrera Ponte Pila, con más de 1,300 participantes.

Posteriormente, se instalaron comités promotores de inversión, se ampliaron las ferias del bienestar, y arrancó la sustitución de 18,000 estufas de leña por modelos ecológicos.

Torres Rosas reportó que, en los próximos días el sistema de agua potable en Numarán quedará concluido, al igual que el equipamiento con paneles solares de un pozo en Huandacareo.

El funcionario dijo que la próxima semana comenzará el registro de estudiantes de nivel superior para la beca Gertrudis Bocanegra. Conagua concluirá la perforación de un pozo en Huiramba, y trabajos de agua potable en Tlalpujahua, Ario y Pátzcuaro.

También se entregarán tarjetas de programas sociales, se inaugurarán obras hospitalarias y se presentará el certificado laboral de agroexportación, que busca garantizar condiciones laborales justas y producción sustentable.