Adobe incorpora sus apps de Photoshop, Acrobat y Adobe Express a ChatGPT

Adobe anunció este miércoles la integración de sus aplicaciones Photoshop, Adobe Express y Acrobat en ChatGPT, lo que permitirá a los usuarios editar imágenes, diseñar gráficos y gestionar archivos PDF en el chatbot de OpenAI.

La medida refleja un impulso más amplio de los desarrolladores de software como Adobe para vincular herramientas cotidianas a plataformas de IA conversacional y llegar a más usuarios al mismo tiempo que reduce la necesidad de cambiar entre diferentes aplicaciones.

Adobe no quiso hacer comentarios sobre cualquier acuerdo financiero con OpenAI, y dijo que la iniciativa estaba dirigida a difundir sus aplicaciones insignia a nuevos usuarios, que tendrán que registrarse con Adobe para usar las aplicaciones en ChatGPT.

El despliegue llevará las populares aplicaciones de Adobe a los más de 800 millones de usuarios activos semanales de ChatGPT, ampliando su alcance en un contexto en que la empresa intensifica sus esfuerzos para adaptarse a los cambios impulsados por la IA en los mercados de diseño profesional.

El movimiento también supone un paso adelante para Adobe en un momento en el que aumenta la demanda de interacciones más rápidas basadas en el chat que atraigan tanto a principiantes como a creadores expertos.

Con el objetivo de simplificar las tareas creativas y de productividad más habituales, Adobe dice que los usuarios pueden escribir una solicitud en ChatGPT, por ejemplo para retocar fotos, crear un gráfico, animar diseños o resumir un PDF, y activar la herramienta de Adobe correspondiente sin salir de la interfaz de chat.

Photoshop, Acrobat y Adobe Express son de uso gratuito en ChatGPT a partir de este miércoles en ChatGPT desktop, web e iOS. Adobe Express para ChatGPT ya está disponible en Android, y se espera que Photoshop y Acrobat sean compatibles con Android en breve.

La medida se basa en el anuncio de Adobe de finales de octubre, cuando la empresa revisó sus herramientas de edición de video e imagen para permitir a los usuarios ejecutar tareas a través de asistentes conversacionales de IA.