2026, Desaceleración económica

El humor es la gran invención del espíritu moderno. Albert Camus

Estamos por dar el cerrojazo final al presente año, de sobresaltos y austeridad republicana en los gastos corrientes, que a pesar de los incrementos salariales, significativos para una parte de los trabajadores, no alcanza para paliar el incremento en los precios de los bienes y servicios en general.

Y al escuchar la radio ésta mañana muy temprano, los pronósticos económicos en perspectiva no son nada alentadores, y eso que ayer escuchábamos las cifras significativas para el actual gobierno federal, donde el IMSS menciona que se ha ido recuperando la captación de recursos por empleos formales, con cifra record.

La lectura es una contradicción, porque el anuncio que me significó escribir sobre este tema, es la recaudación del Sistema de Administración Tributaria, con más del cuatro por ciento con respecto a los últimos doce meses que se miden, billones de pesos que no impactan en la infraestructura, menos en el desarrollo y crecimiento de la población en general.

Además de quedar solo por encima de Haití y Venezuela, lo cual nos sorprendió más, hacia donde van los recursos de los impuestos que tributamos religiosamente hablando, ese impuesto sobre la renta que se incrementa pero que no se ve.

¿Será que los programas sociales están siendo un exceso en la atención a los grupos vulnerables?

Las quejas recurrentes son el alza a los precios hasta en el mercado de la colonia, no solo en los supermercados, no hay una vigilancia para el control de los productos de la canasta básica.

Pero también hay otras interrogantes, que preocupan y ocupan el transitar de los estudiosos de la economía y sus variables, y es la nula inversión en infraestructura aeroportuaria, lo cual nos significa no solo un paro en estas actividades, violentadas por los Estados Unidos en fechas recientes, con la prohibición de vuelos de aerolíneas mexicanas.

Tenemos que replantearnos, que la aparición o reaparición de dos ex presidentes de México, en las redes sociales, con argumentos para la niñez de México en caso de Enrique Peña Nieto, y de los programas sociales y los excesos de estos en la aplicación por Carlos Salinas de Gortari en sus administraciones, no son producto de la casualidad.

Esos seguidores que comparten discursos, y las preguntan en algunos momentos de la llegada de quien recordamos es más menos que más, en ese vuelo de aterrizaje, y la visita a sus familiares, con la estela de sombra de la prescripción de sus posibles delitos, mete ruido, con la muestra de un musculo disminuido del PRI en el Estado de México en un evento público.

La presidenta Sheinbaum va de menos a más teniendo el control de los hilos desde Palacio Nacional, en este caso no se llevaron el teléfono rojo como cuando terminó Luis Echeverría y creo su Universidad del Tercer Mundo.

ENTRE LÍNEAS

Bien por los legisladores que votaron ayer la prohibición de los vapeadores, pero sin vigilancia los precios en el mercado negro se van a incrementar. El uso y consumo afecta la salud de la juventud de México.