Estrés en conductores, un riesgo latente en México y América Latina

La seguridad vial en América Latina enfrenta un nuevo desafío: la salud mental, y es que en un factor tan importante como la movilidad, la seguridad debe ser prioridad. Ante esto, Geotab presentó los resultados de un estudio realizado en México, Colombia, Chile y Argentina, con una muestra de 300 personas relacionadas con la industria del transporte y la logística.

El objetivo del estudio es analizar los factores que influyen en la seguridad vial desde una perspectiva más amplia, considerando no solo el comportamiento al volante, sino también el entorno laboral, las condiciones de infraestructura y el impacto de la salud mental de los conductores.

Con los resultados se reveló que el 94% de los encuestados considera que el riesgo de accidentes ha aumentado en los últimos cinco años, y que esta percepción no solo es común en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos y Europa.

Entre las conductas más peligrosas identificadas en carretera destacan el uso del teléfono celular mientras se conduce, el exceso de velocidad, así como la convivencia con motocicletas, scooters y bicicletas, lo que incrementa la complejidad y el riesgo en la circulación diaria.

“Es una preocupación compartida, no solamente en Latinoamérica se está teniendo esta percepción, también en el resto del mundo y vamos a ver a través del estudio cuáles son como esas razones principales, esas percepciones que se están teniendo dentro de estas encuestas”, dijo Laura Acosta Laura Acosta Forero, marketing campaign manager LATAM

Uno de los principales hallazgos es que el estrés laboral se ha convertido en un “enemigo silencioso” dentro de la industria, ya que afecta directamente la toma de decisiones del conductor. De acuerdo con el estudio, el 90% considera que el estrés y la salud mental influyen en la seguridad, el 43% afirma sentir presión por priorizar la productividad sobre la seguridad, y el 25% admite exceder con frecuencia los límites de velocidad. Además, el mal estado de las carreteras y la inseguridad también son factores que elevan la tensión durante los trayectos.

Ante este panorama, Geotab ha establecido soluciones basadas en la tecnología, que se ha convertido en un aliado estratégico para mitigar los riesgos y que permite saber qué ocurrió, cuándo y dónde. Esto facilita diagnósticos más precisos, mejora la toma de decisiones y permite implementar acciones preventivas más efectivas.

Geotab ha desarrollado la única plataforma integral de gestión de flotas permite detectar distracciones en tiempo real, fomentar la seguridad, anticipar riesgos y analizar datos predictivos, evitando el uso de múltiples sistemas. No obstante, el éxito depende de una implementación progresiva, empatía con los operadores, capacitación y buena gestión del cambio, especialmente en empresas con sindicatos o estructuras complejas.

“Hay muchas cosas que se pueden hacer alrededor de la tecnología y vemos que está evolucionando muy rápido. En Geotab adquirimos hace poco una empresa que se dedica sólo a desarrollo de herramientas de inteligencia artificial con video y vemos que cada semana se están lanzando nuevos algoritmos y nuevas detecciones y cómo hacerlo más fácil para el usuario”, dijo Jonnathan Solís, head of business development LATAM

En algunos casos de éxito de empresas como MercadoLibre, Arca Continental y PepsiCo, la aplicación de estas soluciones tecnológicas logró disminuir accidentes, reducir costos operativos, optimizar flotas y mejorar la seguridad de los conductores.

Entre los resultados más destacados se encuentran reducciones de hasta 42% en incidentes, mejoras en el comportamiento vial y ahorros significativos en seguros y mantenimiento.

No obstante, el principal reto actual ya no es obtener datos, sino contar con información confiable, centralizada y útil para la toma de decisiones. El mensaje central de los resultados es que el uso estratégico de la tecnología no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también protege vidas, impulsa la sostenibilidad y fortalece la competitividad de las empresas de transporte en Latinoamérica.

Finalmente, por sus resultados a favor de la sostenibilidad, Geotab recibió el reconocimiento de Transporte Limpio por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Transportes en México, gracias a su labor de capacitación a empresas durante 2025 en temas de reducción de huella de carbono y prácticas sustentables.

Este logro se presenta en el marco del aniversario número 25 de la organización, lo que refuerza el compromiso de la compañía por un mundo mejor.