El gobierno de Alemania no prohibió el uso de la vacuna de AstraZeneca en adultos mayores de 60 años, sostuvo Hugo López-Gatell.

“No hay tal prohibición de uso”, el gobierno alemán sólo “se pronunció públicamente” respecto de “los análisis preliminares de los resultados del estudio clínico fase III, que sigue en este momento activo para Astra y para las demás vacunas (…) Que quede claro, no es prohibición, no es alerta, no es una indicación de seguridad, es simplemente esperar a que existan más datos del propio ensayo clínico”, comentó el subsecretario de Salud.

Es preciso recordar que el pasado día 20 llegó a México un embarque con 5,230 litros de la fórmula de la vacuna de AstraZeneca, es decir, la sustancia activa, para envasarse. Se prevé que en marzo esté lista para su uso en el país.

Por otra parte, sobre el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador López-Gatell sostuvo que “está prácticamente asintomático y, además, está sumamente activo”.

Hasta ayer se registró que 155,145 han muerto por Covid; 1,506 más que el día previo; además de que se confirmaron 18,670 contagios en las últimas 24 horas.

Puebla, en rojo

Por otra parte, ayer el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció que la entidad regresó a semáforo rojo ante el incremento de contagios y hospitalizaciones.

Entre la medidas está que sábados y domingos se cancelan las actividades comerciales. “El centro de contagio sigue siendo la capital del estado (...) Las medidas que hemos establecido deberán de dar resultados en días siguientes”, previó.

politica@eleconomista.mx