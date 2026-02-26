Confianza económica de eurozona ​​​​​cae a 98.3 puntos​​​

La encuesta mensual de la Comisión Europea mostró que la confianza económica en los 19 países que comparten el euro bajó a 98.3 puntos en febrero, por debajo de lo previsto por los analistas, según datos publicados.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situaría en 99.8 puntos en febrero. El dato de enero fue revisado a la baja, desde 99.4 puntos a 99.3 puntos.

Por su parte, el subíndice de confianza del consumidor se mantuvo en -12.2 puntos en febrero en línea con la previsión de los analistas. El dato de enero había mostrado un nivel de -12.2 puntos.

En cuanto a la confianza en las empresas industriales, el índice alcanzó un nivel de -7.1 puntos en febrero, por debajo de lo previsto, frente a -6.8 puntos en el mes anterior, mientras que la confianza en el sector servicios cayó a 5 puntos, frente a una previsión del mercado de 7.5 puntos.

Este es uno de los principales indicadores, ya que puede predecir el gasto de los consumidores, que es una parte importante en el total de la actividad económica.