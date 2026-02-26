Miran apuesta por cuatro recortes de tasas en EU este año

Stephen Miran, gobernador de la Reserva Federal (Fed), afirmó que el fuerte crecimiento del empleo en enero es “algo realmente positivo”, pero que la Fed debería recortar un punto porcentual completo de su tasa de interés oficial este año, ya que sigue habiendo riesgos para el mercado laboral, la inflación ya no es un problema.

“Creo que es demasiado pronto para dar por hecho que el mercado laboral no necesita más apoyo de la Fed. Sin duda, creo que la Fed puede seguir apoyando”, con cuatro recortes este año, afirmó Miran en el programa Mornings with Maria de Fox Business.

“Realmente no creo que tengamos un problema de inflación”, ya que las recientes lecturas de inflación, un punto porcentual por encima del objetivo de la Fed, probablemente se ralentizarán.

Goolsbee pide prudencia

Por su parte Austan Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago, dijo ayer que su previsión de varios recortes de tasas de interés a finales de este año le convierte en uno de los responsables políticos más “optimistas” de la Fed, pero afirmó que quiere que la Reserva sea “prudente” al hacerlo, ya que podría sobrecalentar la economía y la inflación.

“Tengo cierta confianza en que las tasas pueden bajar varias veces más este año”, dijo Goolsbee en una entrevista en Fox News. “Simplemente no quiero adelantarlo antes de que tengamos pruebas de que la inflación está volviendo” al objetivo de 2.0% de la Fed.

Subsidio por desempleo

El número de estadounidenses ⁠que solicitó nuevas prestaciones por desempleo aumentó ligeramente la semana pasada y la tasa ⁠de desempleo pareció mantenerse estable en febrero, en un mercado laboral estable.

Las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo estatales aumentaron en 4,000 a una cifra desestacionalizada de 212,000 en la semana que finalizó el 21 ⁠de febrero, informó ayer el Departamento ⁠de Trabajo. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 215,000 solicitudes para la última semana.

Las solicitudes de la semana pasada incluyeron el feriado del Día de los Presidentes, lo que podría haber afectado los datos. No obstante, el nivel de solicitudes sugirió que el mercado laboral continuó estabilizándose después de atravesar una mala racha el año pasado en medio de la incertidumbre derivada de los amplios aranceles del presidente Donald Trump.

El viernes pasado, la Corte Suprema de EU anuló los aranceles, que Trump aplicó en virtud de una ley destinada a situaciones de emergencia nacional. Trump impuso rápidamente un gravamen global de 10% durante 150 días para sustituir algunos de los aranceles de emergencia, antes de subir la tasa a 15% durante el fin de semana.