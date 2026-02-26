El BCE no prevé aún una ola de despidos por la IA

La Inteligencia Artificial (IA) está impulsando la productividad en la zona euro, pero aún no está provocando una ola de despidos debido a una mayor automatización del trabajo, afirmó ayer 26 de febrero, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

“Lo que estamos viendo es que está aumentando la productividad”, declaró Lagarde ante una comisión del Parlamento Europeo. “Pero aún no estamos viendo consecuencias en términos de mercado laboral ni las oleadas de despidos que se temen, y que, como saben, estaremos muy atentos en el futuro”.

Insiste en terminar su mandato

Lagarde volvió a insinuar que completará su mandato para llevar a cabo proyectos como el euro digital, en un nuevo rechazo a las especulaciones sobre una salida anticipada.

Lagarde reiteró su expectativa “básica” de permanecer en el cargo hasta el final de su mandato, en octubre del 2027, después de que el Financial Times publicara, la semana pasada, que estaba planeando una salida anticipada para dar al presidente francés saliente, Emmanuel Macron, voz y voto en el nombramiento de su sucesor antes de las elecciones del próximo año.

“El euro digital es uno de los elementos de la misión que considero de vital importancia”, declaró ante el Parlamento Europeo. Lagarde envió un mensaje privado a sus colegas.

Lagarde dijo que se necesitará hasta el final de su mandato para cumplir y consolidar su misión: estabilidad de precios, estabilidad financiera y un euro sólido en formato digital.