Argentina y Uruguay ratifican acuerdo entre el Mercosur y la UE

El bloque de La Libertad Avanza en Argentina consiguió una amplia mayoría que acompañó el beneplácito parlamentario al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Con 69 votos afirmativos, tres negativos y cero abstenciones, se legisló el acuerdo de libre comercio. El mismo jueves, Uruguay aprobó también el acuerdo que aún debe ser ratificado por Brasil y Paraguay y por la Unión Europea.

Originalmente, el acuerdo en Argentina iba a tratarse en la sesión del viernes de la Cámara alta, junto al régimen penal juvenil y el proyecto de reforma laboral, pero el Gobierno ordenó adelantar los tiempos.

La decisión de la Casa Rosada obedeció al hecho de que en las últimas horas el parlamento de Uruguay aceleró la ratificación del convenio comercial, le dio media sanción por unanimidad y quedaba a las puertas de sacarle a la Argentina el lugar de primera nación en refrendarlo.

Si bien el gobierno buscó adelantar el trámite parlamentario para ser el primer país del Mercado Común del Sur en aprobarlo, el parlamento de Uruguay venció y consiguió el primer puesto.

El Gobierno de Javier Milei quería ser el primero en dar el visto bueno al tratado porque intuía que si se convierte en el primer socio comercial podría acceder a ventajas y beneficios diferenciales con respecto a otros países de la región que compiten por los mismos mercados de bienes.

En el caso de Uruguay, el Parlamento otorgó sanción definitiva este jueves tras la aprobación de la Cámara de Diputados, que votó a favor por 91 votos contra 2. El proyecto había sido aprobado por unanimidad en el Senado el miércoles.

Tras la votación en general y en particular (ambas por 91 a 2), la Cámara votó a mano alzada el envío inmediato de la ley al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Con esta decisión, Uruguay se convierte en el primer país del Mercosur en completar la ratificación parlamentaria del acuerdo —firmado en Asunción a comienzos de enero— que establece una zona de libre comercio para unos 750 millones de personas y que fue fruto de una negociación de 25 años apoyada por la mayoría de los partidos políticos.

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el mandatario de Brasil, Lula da Silva.