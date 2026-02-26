Bancos centrales deben evolucionar regulación ante nuevos paradigmas

La regulación de los bancos centrales debe adaptarse a un nuevo paradigma del dinero marcado por la irrupción de las fintech, las criptomonedas y la digitalización de los pagos, afirmó Agustín Carstens, exdirector general del Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés), durante su participación en el Fintech Festival 2026.

El exbanquero central sostuvo que uno de los cambios más relevantes consiste en dejar atrás marcos legales atados a tecnologías específicas –como la emisión física de billetes y monedas– y avanzar hacia una legislación neutral, en la que la tecnología sea entendida como un medio y no como el eje de la norma.

“Entender lo que puede hacer la tecnología y darme cuenta de que hay muchas cosas muy válidas y muy útiles que hay que utilizar. Sería realmente irresponsable no hacerlo. Pero por otro lado, la invitación es también darse cuenta de que muchas instituciones existen por una buena razón”, señaló.

En su planteamiento, la ley debe establecer principios económicos claros –como la facultad del banco central de emitir dinero fiduciario– y permitir que la mejor tecnología disponible en cada momento sea utilizada para ofrecer mejores servicios a la sociedad.

“Yo pienso que el sistema financiero del futuro lo tenemos que construir sobre la centralidad del banco central. No podemos pensar en un sistema financiero sin regulación ni supervisión. Sí debe haber reglas de tránsito; deben ser colaborativas, modernas, ágiles y flexibles. Lo que debemos lograr es esa convergencia”, apuntó.

Carstens, también integrante del Grupo de los Treinta (G-30), consideró que un marco legal neutral facilitaría la adopción de innovaciones como la tokenización, la programabilidad del dinero y los pagos automatizados, sin necesidad de reformar la ley ante cada avance tecnológico.

Al referirse a las criptomonedas, señaló que “Bitcoin se creó para sustituir el dinero fiduciario; ya sabemos que eso no va a suceder”. Sobre las stablecoins, afirmó que podrían afianzarse, siempre que exista apertura regulatoria, pero también planteó que el dinero del banco central y el de la banca comercial podrían incorporar las funcionalidades que hoy hacen atractivos a estos instrumentos digitales.

Transición hacia pagos más ágiles

Carstens explicó que las stablecoins surgieron como un intento de corregir las fallas de las primeras criptomonedas, que no lograron cumplir plenamente con las funciones clásicas del dinero: medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor. “Si una moneda la tienes que calificar como estable, es porque no es estable”, ironizó.

Subrayó que, para cumplir con la definición de dinero, estos instrumentos deben estar altamente regulados y supervisados. Su credibilidad depende de la existencia de un respaldo real que garantice la “singularidad del dinero”, es decir, que un peso valga lo mismo sin importar el vehículo en el que esté expresado.

“La tecnología está ahí. Tenemos un sistema bancario sumamente regulado que no necesariamente ha podido incorporar todo. Lo que ha sido realmente revolucionario es que por primera vez se han mezclado los pagos con el tema de las monedas. Antes siempre hablábamos de una unidad monetaria emitida por un país. Parte de la innovación ha sido tratar de emitir dinero privado a través de tecnología, y esa es una vara muy alta de alcanzar”, indicó.

Por su parte, Daniel Vogel, CEO de Bitso, señaló que, pese a las dudas regulatorias, el sector ha registrado un crecimiento acelerado en los últimos ocho años, lo que demuestra una demanda real por nuevos modelos financieros.

“La velocidad de cambio de estas tecnologías se está incrementando. Con el crecimiento de la Inteligencia Artificial, esto se va a acelerar. El reto como país es cómo lograr que toda esta innovación se aplique en beneficio de la sociedad”, concluyó.