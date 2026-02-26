Creció 66% producción petrolera de Vista Energy

Vista Energy, el mayor productor independiente de crudo de Argentina, reportó en el cuarto trimestre de 2025 una producción total de 135,414 barriles equivalentes por día (boe/d), lo que representa un crecimiento del 59% contra igual período de 2024 y del 7% contra el tercer trimestre de 2025.

La producción de petróleo alcanzó los 118,825 barriles diarios, un incremento interanual del 61% y del 8% contra el trimestre anterior. Los ingresos totales de octubre a diciembre sumaron 689 millones de dólares, una suba del 46% contra igual período de 2024. La empresa de Miguel Galuccio exportó el 64% de sus volúmenes de ventas de crudo. Considerando 2025, la producción total fue 115,479 boe/d, un 66% mayor a la de 2024. Vista exportó 22,2 MMbbl de petróleo, un incremento interanual del 109%, representando el 61% del volumen vendido de petróleo. Este hito representó ingresos superiores a US1,400 millones.

Durante 2025, Vista invirtió 1,331 millones de dólares para perforar y poner en producción 74 pozos de petróleo no convencional. La compañía lleva invertidos en Vaca Muerta más de 6,500 millones de dólares para acelerar crecimiento.

Las reservas probadas totales al 31 de diciembre de 2025 alcanzaron 588 MMboe, un incremento del 57% comparado con 375 MMboe al cierre de 2024. Los ingresos totales durante 2025 fueron 2,444 millones de dólares, un aumento del 48% comparado con US1,648 millones durante 2024, explicado por el crecimiento en la producción de petróleo en los bloques operados y la adquisición de La Amarga Chica.