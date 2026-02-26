El valor de la interdependencia

En el 2025 México le compró a Estados Unidos (EU) casi 1,000 millones diarios de mercancías. Ahí están los derivados del petróleo, los bienes de capital, los insumos intermedios, los electrodomésticos, y mucho más.

Por su parte, las exportaciones de Mexico a EU tienen 60% de contenido importado, estos son bienes intermedios que se compran en EU para la producción de exportaciones.

Lo que Mexico necesita es revertir el aumento de las importaciones de bienes intermedios para integrar el contenido nacional. Para ello es importante el desarrollo de la proveeduría nacional. Es política industrial.

Todo el proceso de integración entre México y EU está regulado por el T-MEC. Por ello cuando Trump dice que EU no necesita del T-MEC es solo una falaz ocurrencia. Dice que no necesita de Canadá o Mexico para hacer autos. La cuestión es que hacerlos en Mexico es más barato. Se trata de ventajas comparativas.

La Cámara de Comercio de EU estima que 18 millones de puestos de trabajo en dicho país dependen de T-MEC. Por ello cuando Trump lo descalifica tiene como propósito sacar ventajas. Es coercitivo y transaccional.

Un contexto más amplio que cubre toda la participación de la población latina en EU, el PIB latino en el año de 2024 fue de 3.5 billones de dólares, 15% del PIB de EU.

Parte de los ingresos que recibe la población mexicana que labora en EU son enviados a sus familias que residen en Mexico. Este recurso constituye en varios estados de la república un importante ingreso familiar.

Además de la aportación económica, el mundo latino residente en EU ofrece una riqueza cultural producto de solidaridad comunitaria y vida asociativa.

El enigma de la inmigración en el mundo rico advierte a través de 14 países de altos ingresos, que la inmigración puede compensar la caída de las tasas de fertilidad y mantener los niveles de la población necesarios para el proceso productivo.

A pesar de la importancia de la migración en las actividades económicas y culturales de EU, es lamentable la posición de Trump que con su nacionalismo radical, primitivo y excluyente realiza programas regresivos y retardatarios.

