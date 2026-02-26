Ecuador eleva a 50% aranceles a Colombia

El Gobierno ecuatoriano anunció que incrementará de 30% a 50% la tasa de seguridad aplicable a las importaciones provenientes de Colombia, una decisión que comenzará a regir a partir del 1 de marzo y que profundiza la guerra arancelaria iniciada hace poco más de un mes.

El anuncio fue oficializado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones en un comunicado fechado el 26 de febrero de 2026. Allí, se sostuvo que la medida se adopta luego de “constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia”.

En el documento, el Gobierno ecuatoriano afirmó que “se ve en la obligación de adoptar acciones soberanas” y precisó que el incremento “responde a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”. Con esta decisión, Ecuador eleva en 20 puntos porcentuales el gravamen que ya venía aplicando desde el 21 de enero, cuando el presidente Daniel Noboa anunció un arancel de 30% a todas las importaciones colombianas. La medida marcó el inicio formal del choque comercial. Un día después, el 22 de enero, el Gobierno colombiano respondió con un esquema recíproco que impuso un arancel de 30% a 20 productos ecuatorianos, entre ellos plátano, azúcar y herramientas.

La escalada continuó. El 27 de enero, Ecuador anunció un incremento de 900% en la tarifa de transporte de crudo colombiano, mientras que el 28 de enero Colombia gravó con 30% las importaciones de arroz provenientes de ese país. En febrero hubo intentos de recomponer el diálogo.

En 2025, las exportaciones colombianas hacia Ecuador sumaron 1,846 millones de dólares. Al mismo tiempo, las importaciones desde Ecuador fueron por 857.9 millones de dólares. El superávit colombiano fue de 1,016.5 millones. Cerca de 2,700 empresas colombianas exportan a Ecuador.