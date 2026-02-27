El Caribe Mexicano es el destino invitado en feria de Colombia

Bogotá, Col. El 2026 es un año muy importante para el turismo en México por diversas razones y tenemos que estar presentes en los mercados relevantes para fortalecer nuestra presencia, por eso el Caribe Mexicano (“12 destinos, una sola esencia extraordinaria”) es el destino internacional invitado en la feria turística de Anato de esta ciudad, lo que es un hecho inédito, afirmó el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto.

Al iniciar el año, México fue país socio en la feria de turismo de Madrid, España, y el Caribe también estuvo presente.

Ahora, de la mano del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), dirigido por Andrés Martínez, la oferta turística local está expuesta en un pabellón que alberga a los principales actores del sector en busca de generar nuevos negocios y atraer más visitantes.

“Hay que reforzar la presencia del Caribe Mexicano en Latinoamérica. Colombia significa mucho para nuestro estado. Casi 40% de los colombianos que visitan México lo hacen para ir al Caribe. Además, tenemos mucha fortaleza en términos de demanda en otros países de la región, como: Brasil, Argentina o Chile y esta feria con 45 años de vida nos posiciona mucho”, comentó.

En entrevista, Cueto recordó que los organizadores de la feria les hicieron oportunamente la propuesta de ser invitados especiales y no dudaron en decir sí por la oportunidad de difundir ampliamente los atractivos.

“Es un honor que nos reconozcan como un destino predilecto. Este año, además, esperamos más turismo colombiano porque se está trabajando con la Secretaría de Turismo Federal para mejorar las condiciones de ingreso para los colombianos y también va a ayudar mucho el Mundial de fútbol porque Colombia va a jugar en Guadalajara”, agregó.

Como parte de la relación turística actual entre Cancún y las ciudades colombianas de Bogotá y Medellín hay 33 frecuencias semanales directas operadas por aerolíneas nacionales e internacionales, lo que habla de la predilección por el destino.

También en el tema de conectividad aéreas, y como un agregado de valor del año pasado, comentó que la ruta internacional más importante de México fue Toronto-Cancún, debido a que Canadá está despuntado con la emisión de turistas a todo México (dicha ruta fue la única del top ten que creció en relación al año previo).

Los destinos representados

Entre los destinos que se representan como Caribe Mexicano están: Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Holbox, Isla Mujeres, Cozumel, Puerto Morelos y Maya Ka’an, que destaca por su turismo comunitario y sostenible. Por lo pronto, Luego de Bogotá, seguirá la promoción del Caribe Mexicano en una feria internacional en Brasil, como parte de una “intensa agenda de promoción” que han elaborado juntos los sectores público y privado, señaló.