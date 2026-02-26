AXA Seguros tomará acciones para compensar el cambio fiscal en México: directivos

La aseguradora Axa adelantó que tomará acciones para compensar el impacto que tuvo sobre su rentabilidad el cambio fiscal en México que ya no permite a las aseguradoras acreditar IVA en el pago de siniestros.

Esto luego de que el cambio fiscal acordado entre el gobierno mexicano y el sector asegurador, aplicado de manera retroactiva desde el 2025, tuviera un impacto de 100 millones de euros en las ganancias del 2025 de la aseguradora francesa.

“Esperamos ver una mejor rentabilidad en México a medida que tomamos medidas para compensar el impacto del cambio del IVA”, afirmó Alban de Mailly Nesle, director financiero de Grupo Axa, en conferencia con analistas sobre los resultados de la compañía al cierre del 2025.

El directivo relató que en el 2025, enfrentaron un “evento inesperado” en México, luego de que el gobierno decidiera que el IVA en el pago de siniestros ya no podía ser recuperado por las compañías aseguradoras.

Ello, afirmó, les costó 100 millones de euros o 70 puntos base de margen de ganancia en su segmento de seguros de vida y de salud.

“De otra manera, en vida y salud habríamos incrementado nuestro margen en 90 puntos base (en lugar de en 20 puntos base, como ocurrió), así que en el 2026 vamos a tratar de corregir ese problema que es local”, afirmó.

Ya no podrán acreditar IVA

En la Ley de Ingresos de la Federación 2026 se estableció que las aseguradoras ya no podrán acreditar el IVA que pagan al indemnizar un siniestro, esto tras un acuerdo al que llegaron el gobierno federal y las compañías de seguros.

Durante años, las aseguradoras habían acreditado el IVA que pagaban por los servicios que a adquirían hospitales o talleres de automóviles para resarcir daños a sus asegurados en casos de siniestro.

De esa forma, ese IVA acreditado lo restaban al IVA que les pagaban sus clientes por las primas o deducibles, lo que generaba un efecto fiscal neto que permitía a las aseguradoras pagar menos impuesto al fisco.

Ahora con el acuerdo alcanzado, todo el IVA que no pagaron del 2024 para atrás fue prácticamente condonado, y las compañías de seguros tendrán que comenzar a pagar el impuesto con el nuevo criterio del 2025 en adelante.

Se espera que los cambios fiscales afecten principalmente a los seguros de autos, de gastos médicos mayores y algunos de daños.