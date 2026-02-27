México, perspectiva económica optimista: OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), conocida popularmente como el Club de los Países Ricos, aplicó una inyección de optimismo a la perspectiva económica de México.

Al difundir el Estudio Económico sobre México 2026, el secretario general de la organización, Mathias Cormann, informó sobre el dato más relevante: la economía mexicana crecerá 1.4%en 2026.

Actualizó su pronóstico desde el 1.2% estimado, apenas en diciembre pasado.

La revisión al alza implica un brinco adicional respecto del 0.8% que registró en su crecimiento la tasa del Producto Interno Bruto al cierre del 2025.

Al fundamentar su nueva proyección, la OCDE diagnostica que la economía mexicana ha demostrado resiliencia, pese a la incertidumbre y a las tensiones comerciales, gracias a la solidez de sus fundamentos macroeconómicos

Refirió que México posee un historial acreditado de finanzas públicas saneadas.

Y comentó que la consolidación fiscal en curso debería mantenerse y la eficiencia del gasto deberá reforzarse.

Anticipa que este año el consumo privado se mantendrá sólido y la inversión privada se beneficiará de las bajas tasas de interés, aunque se mantendrá limitada por la alta incertidumbre política interna y global.

El Club de los Países Ricos observa que México tiene una sólida posición externa, respaldada por una deuda externa moderada, amplias reservas de divisas, una balanza de cuenta corriente sostenible y un sector financiero bien capitalizado, proporciona importantes amortiguadores para absorber estos shocks.

Asignaturas pendientes

La OCDE también anotó asignaturas pendientes: 1.- Un aumento sustancial de la inversión privada, respaldado por un marco regulatorio claro y estable que proporcione certidumbre a largo plazo.

2.- Reformas ambiciosas para sentar las bases de un crecimiento más sólido y resiliente a largo plazo.

3.- Reformas que promuevan la competencia en el sector de las telecomunicaciones para acelerar la digitalización. Garantizar la independencia del regulador

4.- Mejoras en el sistema educativo para fortalecer el desarrollo de habilidades y ampliar las oportunidades de empleo formal.

5.- Reducir la elevada informalidad.

Hacienda, vienen mejores tiempos

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, coincidió con la perspectiva optimista de la OCDE sobre México.

Anticipó que la inversión se recuperará con menores tasas de interés y condiciones financieras más favorables.

Y que con inflación más estable y creación de empleo, el consumo seguirá siendo un soporte fundamental del crecimiento de nuestra economía, comentó.

La estrategia, reveló, estará anclada en la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad fiscal, al tiempo que impulsará una transición hacia una economía exportadora de mayor valor agregado y con cadenas productivas nacionales más sólidas e integradas.

México encara un entorno global complejo desde una posición de estabilidad y disciplina fiscal, enfatizó.

Llamó la atención cuando dijo: “los activos administrados por las Afore continuarán creciendo, fortaleciendo la base de inversionistas institucionales domésticos y ampliando la capacidad de financiamiento de largo plazo para infraestructura y proyectos productivos.

Esto reducirá la dependencia del financiamiento externo y profundizará los mercados locales”.

Tanto la OCDE, como Hacienda, consideran que una vez que se disipe el polvo que levanta la incertidumbre por la revisión del T-MEC y la política arancelaria de Donald Trump, México tendrá un mejor desempeño económico.

No se refirieron a los retos internos como la Reforma Judicial, la Reforma Electoral, la Reforma a la Ley de Amparo y otros temas que generan tensión y desconfianza.

Banxico prevé 1.6% de crecimiento

Banco de México (Banxico) revisó su previsión de crecimiento económico para este 2026, de una expectativa anterior de 1.1%, a una nueva de 1.6%, derivado del comportamiento favorable en el cuarto trimestre de 2025.

TV Azteca, no es quiebra, no es insolvencia

TV Azteca, parte de Grupo Salinas, de Ricardo Salinas, se someterá a un concurso mercantil voluntario para realizar una reorganización corporativa, operativa y financiera de la compañía y sus empresas subsidiarias.

La empresa televisora asegura que el concurso mercantil voluntario le permitirá preservar su valor y asegurar su continuidad operativa.

El director de la televisora, Rafael Rodríguez, asegura que no es una quiebra o insolvencia, sino un proceso para reestructurar ordenadamente los pasivos de la empresa.

Hay que recordar que un concurso mercantil es un procedimiento judicial regulado al que se someten empresas o personas físicas comerciantes cuando incumplen generalizadamente con sus obligaciones de pago (análogo al Chapter 11, de la legislación estadounidense).

Su objetivo principal es rescatar empresas viables mediante la reestructuración de deudas con acreedores (conciliación) o, en su defecto, vender sus activos para cubrir adeudos ordenadamente (quiebra).

Hay que recordar que en enero de este año, Grupo Salinas informó que llegó a un acuerdo para pagar 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos al SAT.

El pago se realiza en 19 parcialidades.