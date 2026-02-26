Crecen 10% envíos de carne procesada a EU en 2025

Las exportaciones de carne procesada y empacada de res y cerdo de México ganaron presencia en el mercado estadounidense al crecer 10% durante el 2025, luego de que Estados Unidos mantiene el freno al paso de ganado en pie como parte del protocolo de sanidad del gusano barrenador, reportó el Consejo Mexicano de la Carne (ComeCarne).

México envió 300,000 toneladas de carne de res y cerdo a Estados Unidos al cierre del 2025, contra las 273,000 toneladas del año previo, que implicó el aumento de 10%, precisó el gerente de Estudios Económicos y Comercio de ComeCarne, Ernesto Salazar.

“El dato cobra relevancia después de que por tres años continuos, las exportaciones de carne se mantenían a la baja. Ahora se dio un quiebre al alza, beneficiando a las empresas mexicanas, quienes han tenido que invertir en los procesos de producción y en el animal”, especificó Salazar en entrevista con El Economista.

Estados Unidos se enfrenta a un problema de escasez de bovinos por las sequías que agravaron la situación en la ganadería desde el 2020, y ahora con la problemática de la enfermedad de bovinos, el gusano barrenador, originó a reducir su producción durante el 2025 con 11.8 millones de toneladas de ganado en pie, cuando mantenía un ritmo de casi 13 millones.

Pese a que las autoridades de EU frenaron las exportaciones mexicanas de ganado a su mercado, la industria cárnica optó por convertir la restricción en una oportunidad de negocio: dar valor agregado y enviar la carne empacada.

Así la exportación de productos cárnicos de México a EU alcanzó un valor por 3,291 millones de dólares en 2025, contra los 2,988 millones del año previo. Ahora, México exporta carne condicionada para consumo directo en lugar de ganado para procesarlo, dijo el especialista.

Los envíos de carne de res aumentaron 10.6% a Estados Unidos, con 264,000 toneladas, respecto al año previo; mientras que las exportaciones de carne de cerdo aumentaron 5.5% con 36,000 toneladas.

La principal compra de Estados Unidos a México son cortes y trozos, así como la carne molida de res, lo que ha favorecido a la industria mexicana para ganar espacios en las exportaciones en valor agregado.

Actualmente, 43 empresas mexicanas exportan cortes de carne de res para consumo directo, entre ellas Sukarne, Grupo Gusi y Praderas Huastecas.