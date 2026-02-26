UIF e Investigación Criminal del IRS de EU firman memorándum para intercambiar inteligencia financiera

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) de Estados Unidos firmaron el 19 de febrero un Memorándum de Entendimiento para intercambiar inteligencia financiera entre ambas instituciones.

La división de Investigación Criminal del IRS investiga posibles violaciones criminales del Código de Impuestos Internos estadounidense y delitos financieros relacionados, como lavado de dinero y el fraude por robo de identidad relacionado con impuestos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que este instrumento permitirá a la UIF establecer esquemas de colaboración y asistencia mutua, y fortalecerá la cooperación operativa y el flujo de inteligencia financiera entre ambas instituciones “sin generar derechos u obligaciones jurídicas vinculantes”.

Además, resaltó que “contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la detección y análisis de flujos financieros asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas”.

Finalmente, Hacienda destacó que, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Esto, dijo, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero mexicano, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.

Revisan actividades sospechosas

La UIF, un órgano desconcentrado de la SHCP, es un organismo gubernamental técnico encargado de prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros.

Es el organismo encargado de recibir, analizar y diseminar reportes de operaciones sospechosas (ROS) emitidos por entidades financieras y actividades vulnerables.

Desde antes que se firmara este memorándum, ya existía colaboración entre los gobiernos de México y Estados Unidos para combatir el lavado de dinero.

Sin embargo, esta colaboración se ha hecho a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que es el equivalente a lo que es la UIF en México.

La vicepresidenta externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Silvia Matus, ha explicado que la colaboración entre la UIF y el gobierno estadounidense es común y normal, y, de hecho, no solo es con Estados Unidos sino también con las autoridades de otros países.

Sin embargo, reconoció que desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca sí se ha detectado un mayor énfasis en la colaboración entre la UIF y órganos del gobierno de Estados Unidos para el combate de lavado de dinero.