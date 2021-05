El candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León, Fernando Larrazabal Bretón, aseguró que el hecho de que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a sus contrincantes de Movimiento Ciudadano, Samuel García, y del PRI, Adrián de la Garza es consecuencia del pleito político que ellos crearon.

Fernando Larrazabal participó ayer en el Foro Actúa 2021 del Tecnológico de Monterrey y en su discurso, de acuerdo con el medio local ABC Noticias, criticó a ambos rivales, así como a la candidata Clara Luz Flores, de Morena, de quienes aseguró que en vez de enfocarse en las propuestas siguen haciendo en "guerra sucia".

Al ser cuestionado sobre los comentarios realizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien denunció a De la Garza por el presunto uso de tarjetas de programas sociales para comprar votos, Larrazabal calificó como negativo el hecho de que el titular del Ejecutivo intervenga en cualquier elección en el país.

Desde Morena piden claridad a rivales

También invitada, la candidata de la coalición "Juntos Haremos Historia en Nuevo León", que integran Morena, PT y PVEM, Clara Luz Flores, les pidió a Samuel García y Adrián de la Garza aclarar su situación por la investigación de la Fiscalía a las finanzas de García y de posibles delitos electorales del priista De la Garza.

La morenista recordó que antes entre los dos candidatos ya se habían señalado por los presuntos delitos que cometieron con la entrega de tarjetas a cambio del voto y sobre la presunta procedencia ilícita de los recursos de campaña, por lo que es incoherente que acusen al presidente de meter las manos.

"¿Por qué no nos aclaran? ¿Por qué no nos dicen qué onda con la tarjeta? ¿Cuántas se entregaron y si son a cambio de votos? ¿Qué onda con los recursos? ¿Son ilícitos o no?, porque si esa actitud tenemos como candidatos, no me quiero imaginar si llegan a una gubernatura", dijo la candidata de Morena.