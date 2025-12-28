Los conciertos más esperados del 2026

El 2026 se perfila como uno de los años con mayor actividad musical en México. Artistas de talla internacional y bandas legendarias confirmaron fechas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras, convirtiendo al país en uno de los principales destinos de giras globales.

Con una mezcla de rock, pop, urbano, festivales y regresos emotivos, los fans mexicanos ya se preparan para un calendario que va desde My Chemical Romance hasta Rosalía.

Calendario sonoro 2026

La música vibrará en recintos emblemáticos como el Estadio GNP Seguros, Palacio de los Deportes, Auditorio Nacional y Teatro Metropólitan a lo largo de todo el año.

Enero

17 de enero - Avenged Sevenfold / Estadio GNP Seguros, CDMX.

24 de enero - José Madero / Estadio GNP Seguros, CDMX.

27, 28 y 29 de enero- Silvana Estrada / Teatro Metropólitan, CDMX.

30 y 31 de enero - Ye (Kanye West) / Plaza de Toros “La México”, CDMX.

31 de enero - Yandel (Sinfónico) / Auditorio Nacional, CDMX.

31 de enero – Molotov / Palacio de los Deportes, CDMX.

Febrero

6 de febrero - Jesse Baez / Teatro Metropólitan, CDMX.

7 de febrero - Star Wars Sinfónico / Pepsi Center WTC, CDMX.

12 de febrero - Maelo Ruiz / Teatro Diana, Guadalajara, Jalisco.

13 y 14 de febrero - My Chemical Romance / Estadio GNP Seguros, CDMX.

18 de febrero - Doja Cat / Palacio de los Deportes, CDMX.

19 de febrero - Meme del Real / Teatro Metropólitan, CDMX.

21 de febrero - Kali Uchis / Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León.

21 de febrero - Shakira / Estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

22 de febrero - Kali Uchis / Auditorio Telmex, Zapopan, Jalisco.

24 de febrero - Shakira / Estadio Carlos Iturralde de Mérida, Yucatán.

24 de febrero - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba / Auditorio Nacional, CDMX.

25 de febrero - Kali Uchis / Palacio de los Deportes, CDMX

26 de febrero - Silvana Estrada / Teatro Diana, Guadalajara, Jalisco.

27 de febrero - Shakira / Estadio GNP Seguros, CDMX.

Marzo

14 y 15 de marzo - Vive Latino 2026 / Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX (con Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, Love of Lesbian, Maldita Vecindad y más).

8 de marzo - Lenny Kravitz / Auditorio Telmex, Zapopan, Jalisco.

11 de marzo - Lenny Kravitz / Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León.

31 de marzo- Nothing But Thieves / Pabellón Oeste, CDMX.

24 y 25 de marzo - Tyler, The Creator / Palacio de los Deportes, CDMX.

27 de marzo - Tyler, The Creator / Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo León.

27 al 29 de marzo - Tecate Pa’l Norte / Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo León.

29 de marzo - Tyler, The Creator / Arena Guadalajara, Jalisco.

Abril

7, 11 y 15 de abril - AC/DC / Estadio GNP Seguros, CDMX.

20, 21 y 22 de abril - The Weeknd / Estadio GNP Seguros, CDMX.

28 y 29 de abril – Lorde / Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León.

30 de abril - Mon Laferte / Auditorio Telmex, Zapopan, Jalisco.

Mayo

1 de mayo - Mon Laferte / Palacio de los Deportes, CDMX.

11 de mayo - Mon Laferte / Foro GNP Seguros, Mérida, Yucatán.

19 de mayo - Korn / Palacio de los Deportes, CDMX.

27 de mayo - Mon Laferte / Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León.

29 y 30 de mayo - Mon Laferte / Palacio de los Deportes, CDMX.

Agosto

15 y 16 de agosto - Rosalía / Arena V.F.G., Tlajomulco de Zuñiga.

19 de agosto - Rosalía / Arena Monterrey, Nuevo León.

22, 24, 26, 28 y 29 de agosto - Rosalía / Palacio de los Deportes, CDMX.

Septiembre

12 y 13 de septiembre - Warped Tour / Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX.

Octubre

2 de octubre - Iron Maiden / Estadio GNP Seguros, CDMX.

Diciembre