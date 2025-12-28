Mundial 2026: cuáles partidos se jugarán en México y qué estrellas del fútbol vienen

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y la emoción crece entre los aficionados mexicanos. Por primera vez en la historia, el torneo se jugará en tres países simultáneamente: Estados Unidos, Canadá y México, del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Nuestro país será coanfitrión y albergará 13 de los 104 partidos programados, incluidos los juegos de fase de grupos, dieciseisavos de final y octavos de final, además de ser escenario del partido inaugural del torneo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Sedes y partidos

México tendrá tres sedes mundialistas:

El Estadio Azteca , en la Ciudad de México (próximamente rebautizado como Estadio Banorte).

, en la Ciudad de México (próximamente rebautizado como Estadio Banorte). El Estadio Akron , en Guadalajara, Jalisco.

, en Guadalajara, Jalisco. El Estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León.

Y estos serán los partidos en cada estadio:

Estadio Azteca (CDMX):

Partido inaugural del Mundial y correspondiente al Grupo A el 11 de junio.

Partidos de fase de grupos el 17 y 24 de junio.

Un juego de dieciseisavos de final el 30 de junio.

Un juego de octavos de final el 5 de julio.

Estadio Akron (Guadalajara):

Cuatro encuentros de la fase de grupos. / Se incluye uno de México el 18 de junio.

Estadio BBVA (Monterrey):

Cuatro partidos más de la fase de grupos, con selecciones como Japón y Túnez visitando la ciudad.

México tendrá una presencia mundialista significativa, pero menor que Estados Unidos y Canadá, cada una con 78 y 13 partidos respectivamente; en total serán cinco encuentros se jugarán en CDMX, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey, con múltiples selecciones de alto nivel confirmadas para disputar estos encuentros.

Estrellas que podrías ver

La Copa del Mundo 2026 promete contar con algunos de los futbolistas más reconocidos del planeta, como las siguientes superestrellas Kylian Mbappé (Francia) y Erling Haaland (Noruega) como delanteros de élite; Cristiano Ronaldo (Portugal), quien planea disputar su último Mundial y el argentino Lionel Messi, todavía considerado pieza clave en la Albiceleste.

También hay otros jugadores que generan gran expectativa: