Netflix o Paramount: ofertas y contraofertas, así va la batalla por Warner Bros Discovery

La puja por Warner Bros Discovery (WBD) entró en una fase decisiva y altamente politizada, ya que lo que inició como un acuerdo histórico entre Netflix y el legendario estudio de Hollywood derivó pronto en una guerra corporativa que hoy enfrenta a dos gigantes, por un lado, al pionero del streaming y Paramount Skydance, compañía respaldada por el multimillonario Larry Ellison. La disputa combina intereses financieros, presiones regulatorias e incluso posicionamientos desde la Casa Blanca.

Netflix fue la primera en cerrar un acuerdo

El 5 de diciembre, WBD anunció que había llegado a un acuerdo con Netflix para venderle el estudio Warner Bros, HBO, HBO Max y todo el negocio de streaming por 82,700 millones de dólares incluida la deuda.

La operación se realizaría tras escindir canales como CNN y Discovery en una nueva compañía denominada Discovery Global.

El consejo de administración de WBD consideró que el trato con Netflix ofrecía mayor certidumbre para accionistas y una ruta más clara para superar el escrutinio regulatorio.

Paramount contraatacó con una oferta hostil más grande

Apenas unos días después, el 8 de diciembre, Paramount Skydance lanzó una ofensiva. Presentó una oferta pública de compra hostil por la totalidad de Warner Bros Discovery, valorando al conglomerado en 108,400 millones de dólares, por encima del acuerdo de Netflix. Paramount busca quedarse con todo: estudios, plataformas, derechos de franquicias, cadenas premium y canales de televisión por cable, incluido CNN.

La compañía ha defendido que su propuesta es superior porque es completamente en efectivo y que una fusión con Netflix consolidaría una posición dominante en el mercado del streaming.

El consejo de WBD rechaza la oferta y respalda a Netflix

El 17 de diciembre, WBD rechazó formalmente la oferta de Paramount, calificándola de arriesgada y opaca en su financiamiento. El consejo reiteró su apoyo a la propuesta ya pactada con Netflix y recomendó a los accionistas votar a favor. Paramount contestó de inmediato: reafirmó su propuesta y cuestionó públicamente la imparcialidad del proceso de venta.

Larry Ellison entra de lleno al juego con una garantía millonaria

Este lunes, la batalla cambió de tono. Larry Ellison, cofundador de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo, anunció una garantía personal de 40,400 millones de dólares para respaldar la oferta liderada por su hijo, David Ellison.

Con ello, Paramount busca desmontar el argumento de WBD sobre la fragilidad del financiamiento y demostrar que tiene los recursos para absorber por completo al gigante del entretenimiento.

La familia Ellison sostiene que su propuesta es sólida y que la adquisición “reforzaría la competencia”, a diferencia del acuerdo con Netflix, que, afirman, podría conducir al dominio de un solo actor en el mercado del streaming.

CNN, la clave incómoda

Detrás de la disputa financiera se mueve un tablero político. El presidente Donald Trump ha declarado públicamente que quiere ver a CNN en manos nuevas como parte de cualquier acuerdo, debido a su confrontación histórica con la cadena.

Ese detalle podría beneficiar la propuesta de Paramount, que integraría CNN a su conglomerado, mientras que el acuerdo de Netflix contempla separarla junto con Discovery en una nueva empresa antes de la venta.

Trump también aseguró que él mismo tendrá voz en la decisión de aprobar o no la operación, lo que añade presión y un grado de incertidumbre regulatoria poco habitual en este tipo de fusiones.

Hollywood observa con recelo

La industria creativa tampoco tiene una postura unánime. Algunos cineastas y sindicatos temen que Netflix concentre demasiado poder en la producción y distribución de contenido. Ted Sarandos, codirector ejecutivo de la plataforma, trató de calmar las críticas al asegurar que, si la compra se concreta, Warner Bros seguirá estrenando sus películas en cines, reconociendo la importancia de la exhibición tradicional para la industria.

Foto: Archivo

Qué sigue

Por ahora, Netflix mantiene la ventaja, ya que tiene un acuerdo firmado y el respaldo del consejo de WBD, pero la mejora financiera de Paramount, con la garantía directa del tercer hombre más rico del mundo, ha elevado la presión sobre los accionistas, quienes deberán decidir entre certidumbre jurídica y mayor valor inmediato, aunque con riesgos más altos.

La oferta hostil de Paramount se mantiene vigente hasta el 8 de enero, mientras que los procesos regulatorios podrían tardar meses o años en resolverse si Netflix logra cerrar su operación. El desenlace final dependerá tanto del mercado como de Washington.

Por lo pronto, lo único claro es que la batalla por Warner Bros Discovery, dueña de franquicias como Harry Potter, Batman, Juego de Tronos y El Señor de los Anillos, está lejos de su último capítulo.